Canlı mermi dolu tabanca ile yakalandı

Aracında içinde canlı mermiler olan bir adet seri numarası meçhul tabanca ile yakalanan zanlı M.S, tutuklandı. Polis: “Zanlının beyanları araştırılacak, tabanca balistik incelemeden geçecek”

Girne’de meydana gelen “Kanunsuz Ateşli Silah, Patlayıcı Madde Taşıma, Tasarruf ve Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı M. S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Kemal Bero, olayla ilgili yaşananları aktardı. Bero, zanlı M. S’nin 25 Şubat 2022 tarihinde saat 18:30 raddelerinde Girne’de, kullanımındaki NJ 451 plakalı araç içerisinde yapılan aramada; bir adet seri numarası meçhul tabanca, tabancaya takılı 1 adet şarjörü ve şarjör içerisinde toplam 14 adet canlı mermi ile bir adet içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan ucu yanık sigara izmariti bulunarak, emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını, yapmış olduğu beyanların araştırılacağını ve emare tabancanın balistik incelemeden geçeceğini belirterek tahkikat maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren yargıç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)