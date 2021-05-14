'Cankurtaran' yok!

YENİDÜZEN

Hava sıcaklıklarının artmasıyla, deniz ve havuz sezonu başladı, plajlardaki güvenlik tedbirleri yeniden gündeme geldi.

Mayıs ayında art arda yaşları 20 ila 24 arasında değişen iki genç boğulma tehlikesi geçirerek, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

‘Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası’ ile işletmelere cankurtaran bulundurma zorunluluğu getirse de her iki gencin çevredekiler veya arkadaşları tarafından kurtarıldığı Polis Basın Bülteni’ne yansıdı, bu durum akıllara ‘cankurtaran’ eksikliğini getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda da birçok plajda cankurtaran eksikliği olduğu YENİDÜZEN tarafından gündeme taşınmıştı.

2 haftada, 2 ‘boğulma tehlikesi’

20 yaşındaki genç yoğun bakıma alınmıştı

Mağusa’da 8 Mayıs’ta boğulma tehlikesi geçiren 20 yaşındaki Friday Solamon yoğun bakımda müşahede altına alınmıştı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, olay 8 Mayıs’ta 17:30 saatlerinde Palm Beach plajında yaşandı.

Plajdan yaklaşık 70 metre deniz içerisinde yüzen 20 yaşındaki Friday Solamon boğulma tehlikesi geçirmişti.

Çevrede bulunanların yardımı ile denizden çıkarılan Friday Solamon kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Arkadaşları tarafından kurtarılmıştı…

Öte yandan 12 Mayıs’ta Mağusa Palm Beach denizinde Karl Loic NGUETCHA (24) denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirmişti.

Karl Loic Nguetcha, Mağusa Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştı.

Polisin açıklaması şöyleydi:

12.5.2021 tarihinde saat 18:00 sıralarında, Mağusa’da Palm Beach sahilinde, deniz içerisinde yüzmekte olan Karl Loic Nguetcha (E-24), denizin dalgalı oluşundan dolayı boğulma tehlikesi geçirmiştir.

Söz konusu şahıs arkadaşları tarafından kurtarılarak yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesinde yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Foto: Arşiv