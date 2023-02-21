Candan: “Yeni İsiaslar olmasın, başka çocuklar ölmesin”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, Cumhuriyet Meclisi’nde “Yeni İsiaslar Olmasın” konulu güncel konuşma yaptı.

Candan, depremlerin bir doğa olayı olarak hep olacağını, önemli olanın kayıpların en azda kalmasının sağlanması olduğunu vurgulayarak “başka çocuklarımız, vatandaşlarımız, insanlar ölmesin” dedi.

Depremlerde can kayıplarının olmaması için gereken tüm önlemlerin alınmasının şart olduğunu vurgulayan Candan konuşması sırasında Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren Kıbrıslı sporcu çocuklar ve vatandaşların fotoğrafını göğsüne takarak enkaz alanında yer alan çalışmalara katılan, her türlü desteği veren herkese teşekkür etti. Rant ve para hırsı uğruna bir çok insanın yaşamını yitirdiğini ifade eden Candan, bu dönemde birçok insan insanlık sınavından geçerken yardımları engellemeye çalışan kafatasçı anlayışın ise sınıfta kaldığını vurguladı.

Türkiye’de onbinlerce insanın ihmalkarlık, rant hırsı, rüşvet kültürü ve kötü idareden dolayı canını, yakınlarını, evini, işini kaybettiğini ifade eden Candan, doğal afetlerde koordinasyon ve hızlı davranmanın önemine işaret etti.

Candan, Kıbrıs’ta da benzeri tehlikelerin olabileceğini, kuzey ile güney arasında acil durumlar için sürekli bir mekanizmanın oluşturulmasının önemini vurguladı. “Bu işin şakası yok” diyen Candan, ilk 72 saatin kurtarmada çok önemli olduğunu, ülkedeki arama kurtarma sisteminin geliştirilmesi yanında, bina güvenliği ve denetimine ilişkin olarak da ülkede seferberlik ilan edilmesi çağrısı yaptı.

Deprem felaketi ile ilgili yaşananların acıların çok taze olduğunu ifade eden Candan, bu konuda yürütülecek hukuki süreçle ilgili hiçbir şüpheye yer bırakmadan çalışılması gerektiğini, her türlü uluslararası platformda hayatını kaybeden yurttaşlarımızın ve ailelerinin sesi olacaklarını, dava süreçlerinin peşini bırakmayacaklarını ifade ederek sözlerini tamamladı.