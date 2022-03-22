Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, “AKPA Temasları ve Rusya-Ukrayna Krizinin Bölgemize Etkileri” ile ilgili konuşma yaptı.

Seçime çok az kala yapılmaya çalışılan reformların bahsedildiğini dile getiren Candan, bu kadar önemli bir reformun bu kadar kısa sürede yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Bugün “benzine zam yapılacak” haberini aldıklarını söyleyen Candan, “Ülkede benzin yok, ilaç yok, elektrik yok…” ifadelerini kullandı.

AKPA temaslarına değinin Candan, Meclis’e yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi aktardı.

Rusya’nın AKPA’dan çıkarıldığını dile getiren Candan, toplantılarda Kıbrıs ve Maraş konusu hakkında görüşmeler ve konuşmalar yaptıklarını anlattı.

Kıbrıs konusunda çeşitli girişimlerin artacağının görüldüğünü dile getiren Armağan Candan, ileriki dönemde fırsatların kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

Candan, Lefkoşa’da kuzeyle güney arasında ikinci araçlı geçişin açılmasını düşündüklerini dile getirerek, bu tür açılımlara Kıbrıs Türk tarafının katılması gerektiğini söyledi.