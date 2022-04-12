Candan: “Sokağa çıkmayan kesim kalmadı”

CTP Milletvekili Armağan Candan, “Halk her gün yaşadığı sorunların üzerine bir de konuların farkında olmayan, önemini kavrayamayan bir hükümet ve cumhurbaşkanı ile karşı karşıyadır” dedi.

Cumhurbaşkanı’nın sosyal medya paylaşımlarını eleştiren Candan, “Ülkede on binlerce insan sokaklara döküldü, sokağa çıkmayan kesim kalmadı. Bunlar olurken ne olduğunu farkında olamayan cumhurbaşkanına halkın artık tahammülü kalmadı” diye konuştu.

Öğrencilerin burslarını alamadığını, asgari ücretin yoksulluk sınırı altına düştüğünü, hükümetin 40 günde 84 atama yaptığını söyleyen Candan, “Sayın Cumhurbaşkanı siz de bu atamaların altına imza atıyorsunuz ve dönüp soruyorsunuz ‘ne oldu’ diye” dedi.

Hükümeti eleştiren Candan, Başbakan’ın Bakanlar Kurulu’nda alınan kararları yerine getiremediğini savundu.

Öngörüsüz kararlar nedeniyle günlerce belediye çalışanının eylem yaptığını, çalışma barışının zarar gördüğünü söyleyen Candan, “ben yaparım oldu” değil demokratik bir bakış açısıyla kararlar alınması gerektiğini belirtti.

Candan, ekonomiyle ilgili yaptıkları önerilerin hükümet tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Mağusa Kapısı’nın araçlı geçişlere açılması konusunu gündeme taşıması gerektiğini söyleyen Candan, Metehan’da sürekli izdiham yaşandığını belirtti.

Candan, ülkeye daha fazla girdiyi getirmek için çalışılması gerektiğini Cumhurbaşkanı hükümet ve Dışişleri Bakanlığı’nın bu konulara önem vermesine ihtiyaç duyulduğunu, Türkiye’deki temaslarda bunların aktarılması gerektiğini söyledi.