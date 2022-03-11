Candan: Memleket bitti, açılımdan korkmayın, çıkış yolu arayın

CTP Milletvekili Armağan Candan, “Memleket bitti, insanlar battı” dedi, halkın yeni ‘nefes borularına’ ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Her geçen gün gençlerin arkasına bakmadan ülkeden kaçtığını dile getiren Candan, “Birileri hala daha ne Maraş'ı, ne Ercan'ı, ne de Mağusa Limanı'nı konuşurum diyor... Doğrudan reddediyor... Açılımdan korkmayın...” şeklinde konuştu.

Candan, “Halkın düşünün, çıkış yolu arayın” çağrısında da bulundu.

Candan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle: "Memleket bitti... İnsanlar battı... Her geçen gün yeni gençlerimiz arkasına bakmadan kaçıyor...Ki daha dibi görmedik...Birileri hala daha ne Maraş'ı, ne Ercan'ı, ne de Mağusa Limanı'nı konuşurum diyor...Doğrudan reddediyor...Açılımdan korkmayın...Bu sıkışmışlık içinde halkımızın yeni nefes borularına ihtiyacı var...Karşılıklı yarar gözetilerek bu konular ele alınabilir...Alınmalı...Yeter ki halkınızı düşünün...Dert edin...Çıkış yolu arayın...Kıbrıs Türk halkı bunları daha önce yaptı, yine yapabiliriz..."