Candan: Böyle bir uygulama dünyada yok / Öztürkler: Çocukların tutuklanmaması konusunda hem fikiriz

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, ülkeye gelen mültecilerin hapse gönderilmesi uygulamasının dünyada olmadığını söyledi, ülkedeki Yabancılar Yasası’nda bulunan mülteci tanımının sıkıntılı olduğunu kaydetti.

Mültecileri Karşılama Merkezleri kurulmasına yönelik çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi, Merkezi Cezaevi'nin yeni cezaevine taşınmasının ardından bu binanın bu amaçla kullanılabileceğini belirtti.

Candan, ülkeye girişlerde daha etkin denetim mekanizması kurulması ve öğrenci olarak ülkeye geleceklerin ülkeye ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise mülteci bir çocuğun cezaevine alınması konusuna değinerek, çocukların tutuklanmaması noktasında hemfikir olduklarını söyledi.

Olay sonrasında gerekli istişarelerin yapıldığını söyleyen Öztürkler, yeni cezaevine alınan çocukla şahsen kendisinin görüştüğünü ve tüm ısrarlarına rağmen çocuğun başka yere alınmayı istemediğini belirtti.

Öztürkler, mülteci çocuğun anne ve babasının yanında olmadığını, Türkiye ve güneyde yakınları bulunduğunu, hedefinin onlara ulaşmak olduğunu dile getirerek, diğer çocuğun babasıyla geldiğini ancak babasının güneye geçtiğini, kendisinin ise kuzeyde tutuklandığını kaydetti.

Candan: Böyle bir uygulama yok

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, ülkeye gelen mültecilerin hapse gönderilmesi uygulamasının dünyada olmadığını söyledi, ülkedeki Yabancılar Yasası’nda bulunan mülteci tanımının sıkıntılı olduğunu kaydetti.

Candan, Mültecileri Karşılama Merkezleri kurulmasına yönelik çalışma yapılması gerektiğini dile getirdi, Merkezi Cezaevi'nin yeni cezaevine taşınmasının ardından bu binanın bu amaçla kullanılabileceğini belirtti.

Candan, ülkeye girişlerde daha etkin denetim mekanizması kurulması ve öğrenci olarak ülkeye geleceklerin ülkeye ilişkin bilgilendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“Yasadışı Göç Cenneti Olduk..... Hükümet ne Yapıyor” konusunda konuşan Candan, mülteci sorununun dünya var olduğu sürece devam edeceğini bilerek, ülkede önlemler almak gerektiğini belirtti.

Uluslararası toplantılarda güneyin rekor sığınmacı sayısına ulaştığını belirttiğini, bu akışta kuzeyden gelenlerin yoğunlukta olduğunun dile getirildiğini söyleyen Candan, ara bölgenin tamamına dikenli tel çekilmesi önerisinin gündemde olduğu belirtti.

Bu konuda ülkenin üzerine düşeni yapması gerektiğini kaydeden Candan, Suriye gibi savaşlardan kaynaklı nedenlerle ülkelerini terk eden insanların ayrıca öğrenim amaçlı Afrika’dan, çalışma izinli Asya ülkelerinden ülkeye gelenler olduğunu söyledi.

Konunun iki toplumlu komiteler tarafından ele alınması gerektiğini dile getiren Candan, mültecilere ilişkin yasalarda ciddi eksiklikler bulunduğunu, yasaların güncellenmesine düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Öztürkler: Türkiye ve güneyde yakınları var, onlara ulaşmayı hedefliyoruz

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, mülteci bir çocuğun cezaevine alınması konusuna değinerek, çocukların tutuklanmaması noktasında hemfikir olduklarını söyledi.

Olay sonrasında gerekli istişarelerin yapıldığını söyleyen Öztürkler, yeni cezaevine alınan çocukla şahsen kendisinin görüştüğünü ve tüm ısrarlarına rağmen çocuğun başka yere alınmayı istemediğini belirtti.

Öztürkler, mülteci çocuğun anne ve babasının yanında olmadığını, Türkiye ve güneyde yakınları bulunduğunu, hedefinin onlara ulaşmak olduğunu dile getirerek, diğer çocuğun babasıyla geldiğini ancak babasının güneye geçtiğini, kendisinin ise kuzeyde tutuklandığını kaydetti. Öztürkler, bu gibi olaylarda adadaki iki taraf arasındaki istişarenin öneminin ortaya çıktığını söyledi.

Mülteci konusunun yürekleri sızlattığını dile getiren Öztürkler, yasal düzenlemenin şart olduğunu vurguladı.

Öztürkler, mültecilerin sığınabileceği bir merkez için çalışmaların başlatıldığını ve eski cezaevini elden geçirerek, mülteciler için de kullanarak topluma kazandırılabileceği çalışmalara başladıklarını kaydetti. Öztürkler, karşılıklı istişare ile başarı sağlanabileceğini belirtti.

Sıkıntılı kişilerin ülkeye gelmeden engellenmesi noktasında muhaceretin çok önemli olduğunu dile getiren Öztürkler, vize otomasyon sisteminin sıkı denetim sağlayacağını ve kayıtlılık noktasında da önemli olacağını ifade etti.