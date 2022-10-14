Canaltay ve Toros, Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nı değerlendirdi

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay ile Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros, Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Canaltay ve Toros, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden 6 Ekim’de oy birliği ile geçerek, Genel Kurul’a sevk edilen tasarı hakkında toplumu bilgilendirmek üzere Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu tarafından hazırlanan Komite Günlüğü’ne açıklamalarda bulundular.

Canaltay: "Söz konusu komite kendi kararlarını kendisi verip, sanayi bölgelerinin yönetimini sağlayacak"

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Canaltay, komite üyeleri ile birlikte yaz boyu yoğun bir şekilde çalışarak, yaklaşık on bir yıldır raflarda bekleyen Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nı geçirmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Canaltay, söz konusu yasa tasarısının oy birliği ile geçmesinin çok önemli olduğunun altını çizdi.

Canaltay, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) ile ilgili yetkinin siyasetin elinden alınıp, yürütme olarak görev yapacak (OSB yönetiminden sorumlu) ayrı bir komiteye verileceğini söyledi. Canaltay, komite üyelerinin Ticaret Odası, Sanayi Odası, Esnaf ve Zanaatkârlar Odası, Belediyeler Birliği ile özel ve özellikli sanayi bölgeleri kurulacaksa oradan da gelecek yetkililerden oluşacağını söyledi.

Canaltay, “Söz konusu komite kendi kararlarını kendisi verip, sanayi bölgelerinin yönetimini sağlayacak. Bu aslında çok büyük bir değişim olacak. Bu ülkede üretimi teşvik etmek istiyoruz ama sanayi bölgelerinin durumlarını da görüyoruz. Yer bulunamıyor” diye konuştu.

“Yabancı yatırımcılara da bu hak tanındı”

“Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı” ile özel sanayi bölgesi kurmak isteyen yabancı yatırımcılara da bu hakkın tanındığını vurgulayan Canaltay, “20 Milyon avroluk bir yatırımla, yabancı yatırımcılar ülkede sanayi bölgesi kurabilecekler” dedi.

Yasa tasarısı ile üretim yapmak isteyenler için sanayi bölgelerinin teşvik edileceğini belirten Komite Başkanı Canaltay, yatırım yapmak isteyen sanayiciler ile gerçekten üretim yapacak olanların öncelikli olacağını, komitenin kriter puanlaması ile sanayi bölgelerinde yer almak isteyenlere öncelik verileceğini vurguladı. Canaltay, önceliğin kadınlara ve gençlere verileceğini, bunun da kriter puanlarına yansıtılarak, yapılacağını söyledi.

Ekonomi ve Enerji Bakan Olgun Amcaoğlu ile CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın, yasa tasarısının komitede ele alınma süreçlerinde, toplantıların birçoğuna katılarak, tasarının komiteden oy birliği ile çıkması için büyük katkı koyduklarına dikkat çeken Canaltay, teşekkürlerini sundu.

Resmiye Eroğlu Canaltay açıklamasında, “Tüm sanayicilerimize ve iş insanlarımıza hayırlı olsun, (muhalefetle birlikte) uyumla çalışarak yasaları çıkarabileceğimizi bir kez daha gösterdik. Ekonomimize katkı sağlayacak yeni yasaların da çıkması için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Toros: "Ülkenin sanayisine, ihracatına ve yerel beşeri sermayesinin etkin kullanımına hizmet edecek"

Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkan Vekili, CTP Milletvekili Fikri Toros ise, iki dönem Ticaret Odası Başkanlığı yapmış birisi olarak mevcut sanayi bölgelerinin aslında amacına nasıl hizmet etmekte zorlandığını çok iyi bildiğini söyledi.

Toros, “Gerçek anlamda ülkenin sanayisine, ihracatına ve yerel beşeri sermayesinin etkin kullanımına hizmet edecek sanayicilere, sanayi bölgelerinde nasıl yer bulamadıklarına tanık olduk” ifadelerini kullandı.

Bu yasa tasarısının tohumlarının o dönemde kendileri tarafından atıldığını ancak aradan 6-7 yıl geçmiş olmasına rağmen Cumhuriyet Meclisi’ne bu yasa tasarısını getirecek istikrarlı bir hükümet olmadığını belirten Toros, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun konuya öncelik vererek, tasarıyı Meclis’e getirdiğini kaydetti. Fikri Toros, “Böyle bir yaklaşım karşısında, ana muhalefet partisi olarak katkılarımızı esirgemedik” diye konuştu.

“Katılımcı prensibe dayalı bir yürütme organı olacak”

Tasarının yasallaşması ile “kamu-özel iş birliği prensibine dayalı bir yaklaşımın” getirileceğini vurgulayan Toros, şöyle devam etti:

“Böylelikle Organize Sanayi Bölgelerinin bir komisyonu olacak. Yani bunları yönetecek olan bir yürütme organı kurulacak. Bu komisyonda sadece bakanlığın müsteşarı, temsilcisi, Sanayi Dairesi değil, aynı zamanda sanayi bölgelerinin paydaşları olan Sanayi Odası, Ticaret Odası, Esnaf Ve Zanaatkârlar Odası’nın temsilcilerinin de yer alacağı, katılımcı prensibe dayalı bir yürütme organı olacak. Sanayi bölgelerinin ve kurulacak olan yeni sanayi bölgelerinin, yönetimi sanayi bölgelerindeki kiracılardan oluşturulacak bir bölge kurulundan başlayarak, Ekonomi Bakanlığı’na kadar uzanan bir görev dağılımı zinciri olacaktır.”

Katılımcılık ilkesinin önemine de değinen Başkan Vekili Toros, şunları kaydetti:

“Bugüne kadar sanayi bölgelerinin amaçlarına hizmet etmemesinin en büyük nedeni katılımcı anlayışın noksanlığıydı. Dolayısıyla ben bu yaklaşımı selamlıyorum ve destekliyorum. CTP olarak biz sorumluluğumuzun bilinci içerisinde biz bu yasa tasarısını detaylandırdık, iyileştirdik ve tam bir görüş birliği içerisinde komite aşamasını tamamladık. Kısmetse gelecek pazartesi de Genel Kurul aşamasını tamamlayıp bunu yasallaştıracağız, yürürlüğe koyacağız.”

Organize Sanayi Bölgeleri Yasa Tasarısı’nın komitede geçirdiği dönüşüme de değinen Komite Başkan Vekili Toros, tasarının ilk halinde Ticaret Odası’nın Sanayi Bölgeleri Komisyonu’nun dışarısında bırakıldığını ancak şimdi dahil edildiğini belirtti.

Fikri Toros, “Ticaret Odası iş dünyamızın en önde gelen bir temsilcisi kurum niteliğindedir. Üyeleri sadece ticaretle değil, üretim, yan sanayi, ham madde üretimi yapan kişilerden de oluşur. Bu sebeple Ticaret Odası’nın Sanayi Bölgeleri Komisyonu’nun dışında kalması bize göre doğru değildi. Biz bunu gerekçeleriyle anlattık ve iktidar komite üyeleri de bunu takdir ettiler ve Ticaret Odası da bu komisyona dâhil edildi” ifadelerini kullandı.