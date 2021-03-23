Canaltay: Suyu bilinçli kullanalım

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, suyu bilinçli ve idareli kullanmak gerektiğini belirterek, “Su tasarrufuna önem vermeliyiz” dedi.

Canaltay, Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, sanayileşme, çevre kirliliğindeki artış ve bilinçsiz kullanım nedeniyle tüketilebilir su kaynaklarının ülkede olduğu gibi dünyada da hızla azaldığına dikkat çekti.

Bazı ülkelerde kullanım için temiz su kaynağı bulunamadığını belirten Canaltay, “Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti sayesinde hem tüketim hem kullanım için yeterli kaynağımız olduğu için müteşekkiriz. Ancak, Toroslardan ülkemize gelen yüzbinlerce metreküp suya rağmen, suyu kullanırken hiç tükenmez bir kaynağa sahip olduğumuzun yanılgısına düşmeyelim” ifadelerini kullandı.

Küresel ısınmanın insanlığı tehdit eder boyutlara ulaştığının altını çizen Bakan Canaltay, “Kaynağı nereden olursa olsun çeşmelerimizden akan suyu bilinçli ve idareli kullanmalıyız, su tasarrufuna önem vermeliyiz” dedi.

“Sadece kendimiz değil, suyu israf eden, bilinçsizce kullanan komşularımızı, arkadaşlarımızı hatta tanımadıklarımızı uyarmak, üzerinde yaşadığımız dünyamıza borcumuzdur” vurgusu yapan Canaltay şunları kaydetti:

“Var olan kaynaklarımızı üretime çevirmek, yarım kalan tarım suyu projelerini tamamlamak da boynumuzun borcudur. Suyun adamızda yarattığı zenginliği bilerek hareket etmek hem ülkeyi yönetenlerin, hem vatandaşlarımızın öncelikli görevidir.”