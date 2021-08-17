Çanakkale kampı iptal ediliyor

TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin organizasyonu ile KKTC Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Türkiye’deki kamplarına gönderilen KKTC yurttaşı öğrencilerle ilgili sorun büyüyor.

Kastamonu’daki kampta bulunan 6 öğrencinin testlerinin pozitif çıkmasının ardından Kırşehir’deki kampta da Kıbrıs’tan giden 7 öğrenci Covid’e yakalandı. Böylelikle toplam pozitif sayısı 13’e yükseldi.

Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Kastamonu’nun ardından Kırşehir’de de öğrencilerimizin pozitif çıktığı bilgisini doğrularken, birkaç gün önce Antalya’ya da yeni bir kafile gönderildiği belirlendi.

Öte yandan bu hafta sonu Çanakkale’ye 75 öğrenci ile 15 öğretmen ve idarecinin gitmeye hazırlandığı, bakanlığın gelen tepkiler üzerine bu seyahati iptal ettiği kaydediliyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği ‘Çanakkale Milli Mücadele Kampları’ ve ‘Ortak Kültür Kampları’ için bu yıl yaz tatilinde 2 bin 750 gence Çanakkale kamplarında, bin gence ise doğa kamplarında kontenjan ayırmıştı.

Bunların yanı sıra Kıbrıs’tan lise ve üniversite öğrencilerinin Kastamonu, Kırşehir, Antalya ve İstanbul’daki ortak kültür kamplarına da katılabileceği açıklanmıştı.

Tamamen ücretsiz olan kamplara öğrencilerin yanı sıra öğretmenler ya da bakanlıktan görevliler de ‘sorumlu’ olarak gönderiliyor. Geçmiş yıllarda sık sık amaç ve müfredatı ile gündeme gelen kamplar bu yıl Corona virüsü nedeniyle tartışma ve endişe yarattı.

Yenidüzen ve Kanal SİM’in elde ettiği bilgilere göre TC Lefkoşa Büyükelçiliği’nin organize ettiği kamplar sürerken, önce Kastamonu’da, ardından da Kırşehir’deki kafilede pozitif vakalara rastlandı.

Kastamonu’daki pozitif ve temaslılar haricindeki 40 kişilik grup bugün adaya döndü. Ancak pozitif çıkan 6 kişi ile 7 temaslı Kastamonu’da kaldı.

Kırşehir’de ise 37’si öğrenci, 3’ü öğretmen, toplam 40 kişilik KKTC kafilesinden 7 öğrencide pozitif vakaya rastlandığı öğrenildi. Kurallar gereği kafilenin tamamının 14 gün boyunca karantinada tutulacağı haber veriliyor. Aileler Kırşehir’de tutulacağı duyurulan çocukları için endişe taşırken, bakanlığın da kafileye giyecek ve malzeme göndermeye çalıştığı ifade ediliyor.

Bir başka kamp bölgesi olan Antalya’dan geçen hafta dönen kafilede pozitif vakaya rastlanmazken, hafta sonu 15 kişinin daha Antalya’ya gönderildiği belirtiliyor.

Bu hafta sonu ise 75’i öğrenci, 15’i yönetici olmak üzere 90 civarında kişinin Çanakkale’ye gönderilmesi planlanırken, artan vakalar ve kamuoyu tepkisi nedeniyle bakanlığın bu seyahati askıya aldığı bildiriliyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu Kanal SİM’e yaptığı açıklamada, Kastamonu’nun ardından Kırşehir'deki kampta da bazı çocukların Covid-19 olduğunu doğruladı.

Gelişmeler üzerine Başbakan Ersan Saner’i aradığını anlatan Olgun Amcaoğlu, okulların açılmasının olumsuz etkilenmemesi için bugünden itibaren kampların askıya alındığını da açıkladı.

Çanakkale, Kastamonu, Kırşehir, Antalya ve İstanbul’da kızlara ayrı, erkeklere ayrı düzenlenen kampların Eylül ayına kadar sürmesi planlanıyordu.