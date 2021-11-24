Çamlıbel köyünde her Pazar “Eko-Bazar" olacak

Çamlıbel köyünde, her hafta pazar günleri faaliyet gösterecek yerli ürün pazar alanı oluşturuldu.

Çamlıbel Bucağını Güzelleştirme, Kalkındırma ve Yaşatma Derneği (ÇAM-SEV), köy için yeni bir projeyi hayata geçirdiğini bildirdi.

Dernek Başkanı Adıgüzel Akdeniz, Eko-Bazar alanının 28 Kasım Pazar günü açılacağını duyurdu.

Akdeniz, yaptığı yazılı açıklamada, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) iş birliği ile köy meydanın arka kısmında bulunan “ölü alanın”, temizlenip çevre düzenlemesi yapılarak köye ve bölge halkına kazandırıldığını kaydetti.

Akdeniz, Eko-Bazar'ın 28 Kasım’dan itibaren de “yerli ürün pazarı” olarak her hafta pazar günü faaliyet göstereceğini, bu faaliyette yer almak, ziyaret etmek isteyen herkesi pazar günleri saat 09.00'dan itibaren bölgeye beklediklerini belirtti.

ÇAM-SEV Başkanı Akdeniz, derneğin yaptığı çalışmaları da şöyle anlattı:

"Derneğimiz ÇAM-SEV, kurulduğu günden günümüze kadar hedeflerine doğru ilerlemeyi ve derneğimizin adına yakışır şekilde hareket etmeyi kendine hep ilke edinmiştir. Bu doğrultuda kısaca bahsetmemiz gerekirse;

İlk hedefimiz olan dernek binamız için köy gençliği ve gönüllülerimiz ile metruk halde olan bir binayı doğal, tarihi ve mimari dokusunu bozmadan imece usulü ile köyümüze, köylümüze ve derneğimize kazandırdık.

Köy kadınlarımızın talebi ve desteğiyle, köy kadın kursu açtık. Bu kapsamda el işleri eğitimi haricinde dönem dönem İngilizce ve bilgisayar kursları düzenledik.

Köyümüzün meydanında, dernek binamızın üstünde yer alan tarihi binamız tüm dokuları korunarak restore edilip, çok amaçlı kültür merkezi ve etnografya müzesine dönüştürülerek hizmete açılmıştır. (TC Lefkoşa Büyükelçiliği’ne proje hazırlanıp sunulmuş ve Yardım Heyetinden finansal destek alınmıştır.)

Köyümüzde düzenli olarak her yıl domates temalı 'Çamlıbel Bucak Panayırı' düzenlenmektedir."