Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazarı açılıyor

Çamlıbel Bucağı’nı Güzelleştirme, Kalkındırma Ve Yaşatma Derneği (ÇAM-SEV), Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Lefkoşa Program Ofisi tarafından desteklenen Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar yerinin bu pazar günü halkın hizmetine açılacağını ve bundan sonra pazar günleri faal olacağını duyurdu.

ÇAM-SEV Yönetim Kurulu ve Organize Komitesi’nden yapılan açıklamada, Çamlıbel Bucağı’nı Eko Turizme hazırlamak için çaba gösteren ÇAM-SEV’in, TİKA tarafından da desteklenen Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazar yerini tamamladığı ve 6 Mart Pazar günü saat 11.30’da halkın hizmetine açacağı belirtildi.

Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazarı’nın bundan sonra her pazar açık olacağının ve festival, kır düğünü, konser gibi etkinliklere ev sahipliği yapabileceğinin kaydedildiği açıklamada, Pazar yerinin açılış programı da duyuruldu.

Çamlıbel Ekolojik Ürün Pazarı’nın resmi açılış, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayacağı ve konuşmalarla devam edeceği aktarılırken, açılışta Lapta belediyesi halk dansları folklor gösterisinin, Berk Çomunoğlu ve arkadaşlarının yerel müzik dinletisinin ve gavcar mantar pilavı ikramının da yer alacağı ifade edildi.