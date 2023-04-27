“Çam Kese Böceği Sorunu Neden Çözülmüyor?” başlıklı panel düzenleniyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), 4 Mayıs Perşembe günü Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) konferans salonunda “Çam Kese Böceği Sorunu Neden Çözülmüyor?” başlıklı panel düzenliyor.

Panelde, Kıbrıslı Türk uzmanlar ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer alacak. 4 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak olan panelde, Kıbrıs’ın orman varlığını en az yangınlar kadar tehdit eden çam kese böceği sorunu ele alınarak çözüm önerileri üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

CTP, 4 Mayıs Perşembe günü saat 18.00’da başlayacak olan panele tüm yurttaşları davet ediyor.