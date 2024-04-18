Çalıştıkları şirketten 36 bin 551 TL sirkat eden zanlılar tutuklandı

İskele'de çalıştıkları su şirketinden toplam 36 bin 551 TL çalan M.E.(E-55) ve B.Ö. (K-46) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, söz konusu kişiler, Yenierenköy’de faaliyet gösteren bir işyerine şirket adına sattıkları su karşılığında yapılacak olan ödeme için, şirketin banka hesap numarası yerine kendilerine ait banka hesap numaralarını verip, ödemelerin kendi banka hesaplarına aktarılmasını sağladı.

2 Şubat 2023 – 26 Mart 2024 tarihleri arasında yaşanan olayın, denetimde ortaya çıktığı belirtildi.

İkamet izinsiz 5 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetimlerde, ülkede ikamet izinsiz şekilde kaldığı tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Tutuklanan kişiler aleyhinde yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

Benzer suçlardan tutuklu bulunan zanlıların yeni suçları ortaya çıktı

Gazimağusa’da Çanakkale bölgesinde bulunan bir ağılda dün 13.00 sıralarında polis ve Veteriner Dairesi çalışanları tarafından yapılan kontrolde, Veteriner Dairesi’ne bildirilmeyen ve sahiplik teskeresi olmayan toplam 9 küçükbaş kulak numarasız kuzu ve kulak numarası farklı kişilere ait toplam 5 büyükbaş tosun tespit edilerek emare olarak alındı.

Olayda zanlı olarak görülen A.B.(E-35) ve Y.D.’nin (E-29) 15 Nisan’dan bu yana benzer suçlardan dolayı tutuklu olduğu açıklandı.