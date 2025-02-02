“Çalışmaları 10 günde tamamlarız”

Ödül AŞIK ÜLKER

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, liderlerin Akıncılar-Limya kapısını açma konusunda karar almaları durumunda, çalışmaları 10 gün gibi kısa bir sürede tamamlayabileceklerini belirtti.

Karavezirler, kapının açılması konusunda olumlu bir hava olduğunun da altını çizerek, “Işık vardır, sonuç belki de çok uzak değil, yakındır. İçimden, Ağustos-Eylül aylarında kapı açılacak diye geçiyor” dedi.

Akıncılar halkının kapının açılmasını beklediğini söyleyen Karavezirler, belediye olarak üstlerine düşeni yapmaya hazır olduklarını vurguladı. “İnanmak başarmanın yarısıdır” diyen Karavezirler, “Kapının açılması durumunda, köy içinden geçiş olacağı için büyüme, hareketlilik artacak. Akıncılar’ın dışında yaşayanların kentten köye dönüşü hızlanacak. Sosyoekonomik noktada, dönüş yapanlar da farklı faaliyetler yapacağı, üretime dahil olacağı için gelişme olacak” diye konuştu.

Ali Karavezirler, Akıncılar’da yapılan ve yapılacak çalışmaları, köyün cazibe merkezi olması için yapılacakları da Yenidüzen’e anlattı.

“Projeksiyon nüfus 425”

Soru: Akıncılar çıkmaz sokak gibi bir köy, güneye doğru uzanan, içinden hiçbir yere geçilmeyen... 1974’te 4000 nüfuslu olan Akıncılar’ın şimdiki yapısı nasıl, 50 yılda nereden nereye geldi?

Karavezirler: 2011 sayımına göre 392 nüfus var, projeksiyon nüfusa göre 425. Belediye olarak bizim sayım yapmadığımız tek köy Akıncılar köyüdür. Şu anda onun çalışmasını yapıyoruz, sokak isimleri ve ev numaralarını tamamlar tamamlamaz, sayımı yapacağız. Diğer 21 muhtarlığın sayımını yaptığımız gibi, Akıncılar köyünde de bunu 3-4 ay içerisinde bitirme noktasına getireceğiz ve orada tam olarak kaç kişinin yaşadığını göreceğiz.

Akıncılar’a yapılan yatırımlar...

Soru: Akıncılar’da ne tür çalışmalar yapıldı, yapılacak? Cazibe merkezi olması için planlarınız nelerdir?

Karavezirler: İlk dönemde diğer köylere yaptığımız yatırımların benzerlerini Akıncılar’a da yaptık. Akıncılar’da çiftçilik ve hayvancılık faaliyetleri var. Orada mandıra ve ova yollarıyla ilgili çalışma yaptık. 49 yıldır ağıllarında su sorunu vardı. Bir ayda 11 kilometre su hattı çektik ve yeni su deposu yaptık. Türkiye’den gelen suyu alamıyorlardı, depoyu yaptıktan sonra hemen Türkiye’den gelen suyu bağladık. Şimdi mandıralarda su var, bahçelere su bağlanmaya başladı. Akıncılar’da organik tarım var. İzmir Ege Üniversitesi’nden uzmanlar geldi ve Tarım Bakanlığı ile belediyenin işbirliğinde bir organik tarım çalışması başlatıldı. Akıncılar’da 30 dönüm organik bağ var. Zeytin ve buğday noktasında da organik tarım geliştirilmeye çalışılıyor. Bir meclis kararı alıp, bu konuda, merkezi hükümetle birlikte gerekli her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu söyledik. Elimizden gelen ne varsa, her noktada yapmaya çalışıyoruz.

“Eko agro turizmi orada geliştirmeyi planlıyoruz”

Kısa sürede köyün temizliğini yaptık, kamyonlarca moloz atıldı. Çevre temizliğine diğer köylerde nasıl önem verdiysek, aynı şekilde Akıncılar’da da verdik. Derenin ıslah edilmesi gerekiyor. Köyün dokusuna uygun taşlardan meydan düzenlemesine de hız vereceğiz, Haziran 2025’te meydanla ilgili çalışmalara başlamayı hedefliyoruz. 2025-2026’da bu tür çalışmalar devam edecek. Kalavaç’ı çıkmaz köy olmaktan çıkardık, 2022’nin sonunda 3.5-4 kilometre asfalt yapıp, Alevkayası ve Görneç’e bağladık, geçiş noktası oldu ve Girne’ye de oradan gidiliyor. 2025 yılında Akıncılar’da da benzer yatırımları yapacağız. Tur operatörleriyle de görüşüp oraya turistleri çekmeyi hedefliyoruz. Eko agro turizmi de orada geliştirmeyi planlıyoruz. Akıncılar’ın gelişmesi noktasında farklı çalışmalar yapıyoruz. Akıncılar’da bir sinema var. Turizm Bakanlığı da devreye girer, katkı koyarsa, orayı da restore edip, köye kazandırmak istiyoruz.

“Hareketliliği daha da artırmak istiyoruz”

Akıncılar eskiden ayrı bir belediyeydi, 25 Aralık 2022’de Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi oldu. İki yılda Akıncılar köyünde dört festival yaptık. Geçmiş dönemde yapılan festivallere göre katılımda artış oldu. Hem muhtar, hem esnaf, hem de bölge halkı, festivallerin geçmişe göre %25-30 daha kalabalık olduğunu söyledi. Her geçen günde kaliteyi arttırdık. Farklı restoranlara da destek verip, onları gün içerisinde açık olma noktasına getirmek istiyoruz. Bunu halkla, esnafla birlikte yapacağız. Akıncılar’da şu anda yaşamayan, dışarıda yaşayan çok sayıda Luricinalı var. Az da olsa bir geri dönüş başladı. Evlerde tamiratlar başladı. Akıncılar, belediyemizin yetki alanına dahil edildikten sonra köyde bir hareketlilik olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Bu hareketliliği daha da artırmak istiyoruz.

“Kentten köye dönüş hızlanacak”

Soru: Akıncılardan bir kapı açılması talebi ve konusu geçmişte de vardı. Bu konu şimdi yeniden gündemde. Bu konuda adım atmaya hazır olduğunuzu açıklamıştınız. Kapının açılması, bölgenin sosyoekonomik gelişmesine nasıl katkı yapabilir?

Karavezirler: Büyük katkılar yapacak. Kapı açılmadan bile gözle görülür, elle tutulur noktada bir büyüme var. Kapının açılması durumunda, köy içinden geçiş olacağı için büyüme, hareketlilik artacak. Akıncılar’ın dışında yaşayanların kentten köye dönüşü hızlanacak. Sosyoekonomik noktada, dönüş yapanlar da farklı faaliyetler yapacağı, üretime dahil olacağı için gelişme olacak. Mevcut halinde Akıncılar’da zivaniya, sucuk, köfter üretimi var. En önemlisi, böğrülcesi çok meşhur... Kapının açılma noktasında üretim ve hareket artacak.

“Limya vurgusu benden geldi”

Geçmişte, gerek belediye başkanı, gerek muhtar, gerek belediye meclis üyeleri, gerek bölge halkı ve gerekse Akıncılar Kapı İnisiyatifi, Akıncılar’a kapı talebini ortaya koymak için birlikte çalıştı. Belediyeler reformu sonrasında, Akıncılar bizim belediyemizle birleşince, Kasım 2024’te Akıncılar’da bir Halk Meclisi yaptık ve ben kendilerine kapıya dair bir ışık gördüğümü söyledim. Zaten 6 Ekim 2024 tarihindeki Luricina Panayırı’nda da tamamen kapı odaklı bir konuşma yapmıştım. Cumhurbaşkanı’na bir çağrı yapıp, “kapılar noktasında artık bir çalışma yapılsın ve bu köy çıkmaz köy olmaktan çıksın” demiştim. Hem ekonomik, hem kültürel, hem de köyde yaşayanların sayısını tekrar eski sayısına getirme, kentten köye dönüşü sağlama noktasında ilk adımı atma niyetimi belirtmiştim. Cumhurbaşkanı Tatar ile 6 Ekim’de Akıncılar’da yaptığımız görüşmede, Limya vurgusu benden geldi. Hep Kiracıköy konuşuluyordu ancak Limya ile Akıncılar arasında 400 metrelik bir mesafe var. Çok yakın olduğu için Limya üzerinde durdum ve şimdi de sonuca giderken Limya üzerine konuşuluyor.

“Köy çok mutlu”

Sayın Cumhurbaşkanı “bu iş tamamdır” ya da “bitirme aşamasına geldik” dediği anda, Değirmenlik -Akıncılar Belediyesi Meclisi kararını alır ve biz hızlı bir şekilde devreye gireriz. Gerek asfaltlama çalışması, gerek elektrik, telefon altyapısını hazırlama, gerekse kapıyla ilgili düzenlemeler konusundaki çalışmaları hızlıca, 10 gün gibi kısa bir sürede tamamlarız.

Köy çok mutlu. Müthiş bir hava var, insanlar bunu bekliyorlar. O noktada, biz de belediye olarak üstümüze düşeni yapmaya hazırız. İnanmak başarmanın yarısıdır. Hangi işi yaparsanız yapın, önce inanacaksınız. Biz, belediye başkanı, meclis üyeleri, belediye çalışanları, belde halkıyla birlikte büyük bir aileyiz. Bunun içerisinde polisi, askeri de var. Biz inanç ve kararlılıkla, ilk günden bugüne kadar nasıl gelmişsek, bugünden sonra aynı inanç ve kararlılıkla hedefe doğru gidip, bunu sonuçlandırmanın gururunu ve onurunu hep birlikte Luricina’da, Akıncılar’da yaşayacağız.

“Barışın hakim olduğu bir dönem gelsin, kapılara ihtiyaç kalmasın”

Luricina’da, Akıncılar’da yaşayan insanlar sıcakkanlıdır, sevecendir, çalışkandır, ekmeğini taştan çıkarırlar. Kapı açıldığı noktada, daha farklı dallarda evlerine ekmek götürmenin yolunu da arayacaklar. Buna inanıyorum, güveniyorum ve bu noktada da başarılı olacaklar. Kapılar her yerde açılsın. Barışın hakim olduğu bir dönem gelsin, ki kapılara da ihtiyaç kalmasın. Akıncılar kapısına, belediye başkanı olarak ilk gün nasıl inanmışsam, şimdi de aynı inanç ve kararlılıkla yoluma devam edeceğim, ekip arkadaşlarımla birlikte... Muhtarlara, bölge halkına ve tüm paydaşlara güvendiğim için bu kadar açık konuşuyorum.

“Güvenlik sorunu yok”

Soru: Akıncılar bölgesinde bazı yasadışı faaliyetler olduğu da zaman zaman basına yansıyor. Kapının açılması bunu nasıl etkiler?

Karavezirler: Farklı bölgelerde bazı sıkıntılar olabiliyor, sadece Akıncılar’da değil. Güvenlik sorunu olup olmadığı da soruluyor, kesinlikle güvenlik sorunu yoktur. Şu anda güvenlik sorunu nasıl yoksa, kapı açıldığında da herhangi bir güvenlik sorunu olmayacak. Gerek askerimiz, gerek polisimiz gerekli tedbirleri almıştır. Diğer dokuz kapıda tedbirler nasıl alınmışsa, burada da gerekli tedbirleri alırlar. Akıncılar’da güvenlik noktasında sorun olur mu? Bence olmaz.

“17 ay önce, Kiracıköy Belediye Başkanı, AB ve BM’den yetkililerle belediyemizi ziyaret etti”

Soru: Güneyde, bölgedeki yöneticilerle temasınız oldu mu?

Karavezirler: 17 ay önce, Kiracıköy Belediye Başkanı, AB ve BM’den yetkililerle belediyemizi ziyaret etti. Beş kilometrelik bir yoldan bahsettiler, ben de buna karşı olduğumu, bunu ne Sayın Cumhurbaşkanı, ne hükümet yetkilileri, ne de askeri birimlere iletmemin mümkün olmadığını söyledim. Kendilerine, Gaziler köy kısmına bir çember yapılması ve Limya üzerinden kapı açılması söz konusu olursa, bunu gerekli yerlere ileteceğimi söyledim. Harita üzerine işaretledik ve kendilerine onu verdik. 17 ay önce bunu Sayın Cumhurbaşkanı’na, hükümete ve askeri yetkililere ilettim. Şu anda gündemde olan da odur. O dönemde Limya’yı vurgulamaya başladım. şu anda bizim tarafın bu noktada kararlı bir duruşu var.

“Işık vardır, sonuç belki de çok uzak değil, yakındır”

Soru: Cumhurbaşkanı Tatar ile geçtiğimiz günlerde kapı konusunda bir görüşme yaptınız. Görüşme kapının açılması noktasında sizi umutlandırdı mı?

Karavezirler: Ben umudu ilk kendimden başlattım, kendim inandım ve söylemeye başladım. Bu söylemleri Cumhurbaşkanı’na da söyletebilmişsek, ne mutlu bize. Ben inanarak bu yola çıktım. Hiçbir zaman yapamayacağım bir şey söylemedim. Bu kapının da açılabileceğine inandığım için bunu söyledim ve söylemeye devam edeceğim. Bu inancı yaydık, Cumhurbaşkanı’na kadar... İnanmak başarının yarısıdır. Şu anda gerçekten olumlu bir hava var. Bu olumlu havanın sonucunun da güzel olmasını diliyorum. Işık vardır, sonuç belki de çok uzak değil, yakındır. İçimden, Ağustos-Eylül aylarında kapı açılacak diye geçiyor.