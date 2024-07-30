“Çalışma Dairesinden soruşturma raporu bekleniyor”

Gönyeli’de, Yenikent bölgesinde 52 yaşındaki Mahmut Özdaş’ın ölümüyle sonuçlanan iş cinayetiyle ilgili inşaat şirketinin direktörleri ve ustabaşı tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı anımsatan polis, Cumartesi günü Gönyeli Yenikent bölgesindeki inşaat alanı içerisinde iskele üzerinde sıva işi yaptığı sırada dengesini kaybedip toprak zemine düşen Mahmut Özdaş’ın ağır yaralandığını, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiğini söyledi.

Polis, Mahmud Özdaş’ın çalışmakta olduğu inşaat şirketinin sekreteri, ustabaşı ve şirket sahibinin, başkasının ölümüne sebep olma suçundan dolayı tutuklandıklarını belirtti.

Polis, 3 zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu şirketin ortağı olan zanlının da tutuklandığını belirtti.

Polis, meydana gelen iş kazasıyla ilgili Çalışma Dairesinde de soruşturma yapıldığını, bakanlıktan gelecek raporun önem arz ettiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, bir gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.