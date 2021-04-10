Yabancılara ‘COVID-19 affı’

Ülkede İkamet, Çalışma, Öğrenci Muhaceret izni ile bulunan yabancı uyruklu kişiler, bakanlığa 30 Haziran tarihine kadar başvurmaları halinde yurt dışına giriş-çıkış yapmadan izinlerini yenileyebilecek, herhangi cezaya da tabi tutulmayacak.

ÇAĞMAN: “MÜRACAATLAR BAŞLADI”…Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, pandemi sürecine bağlı olarak vizesi ya da yasal izinleri dolup, yurt dışına çıkması gereken kişilerin aftan yararlanabileceğini belirtti. YENİDÜZEN’e konuşan Çağman, dün itibariyle bakanlığa müracaatların başladığını ve 30 Haziran’a kadar da devam edeceğini aktardı.

YASAL DEĞİŞİKLİK KİMİ KAPSIYOR?

Ülkede ‘ikamet izni’ ile kalan, son iş yerinde 6 aydan az çalışmış olup, çalışma izni iptal edilen ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişilerin aftan yararlanabilecek.

Öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişilerin de çalışmadan faydalanacak.

2020 Yabancılar ve Muhaceret Emirnamesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili emirname kapsamında olup Bakanlığa dilekçe vererek ülkeye kimlik kartı ile giriş yapmış ve yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler çalışmadan yararlanacak.

Pasaport ile giriş yapmış ve yasal vize süresi bitmemiş olan kişilerin, Daireye müracaat ettiği tarih, işe başlama tarihi kabul edilerek, 30 Haziran 2021 tarihine kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek.

Ayşe GÜLER

Çalışma Bakanlığı, ülkeye giriş yapıp, COVID-19 kaynaklı vaka sayılarının artması sonucunda

yurt dışına çıkış yapamayan yabancılarla ilgili af çıkardı.

Yabancıların Çalışma İzinleri Yasası'nın 23 'üncü maddesi kapsamında tüzük değişikliğine gidildi, yapılan düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeye göre; ülkede ‘ikamet’, ‘çalışma’, ‘öğrenci muhaceret’ izni ile bulunan yabancı uyruklu kişiler, bakanlığa 30 Haziran tarihine kadar başvurmaları halinde yurt dışına giriş-çıkış yapmadan izinlerini yenileyebilecek, herhangi cezaya da tabi tutulmayacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, pandemi sürecine bağlı olarak vizesi ya da yasal izinleri dolup, yurt dışına çıkması gereken kişilerin aftan yararlanabileceğini belirtti.

YENİDÜZEN’e konuşan Çağman, dün itibariyle bakanlığa müracaatların başladığını ve 30 Haziran’a kadar da devam edeceğini aktardı.

Kimler yararlanacak?

Ülkede ‘ikamet izni’ ile kalan, son işyerinde 6 aydan az çalışmış olup, çalışma izni iptal edilen ve iptal tarihinden sonraki 40 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişilerin aftan yararlanabileceği Resmi Gazete’de yer aldı.

Bununla birlikte; öğrenci muhaceret izni olup okuldan mezun olan ve/veya okulla ilişkisini kesen ve kestikten sonraki 60 günlük yasal vize süresi bitmemiş olan kişilerin de çalışmadan yararlanabileceği ifade edildi.

Pasaportla giriş yapıp, süresi bitenler…

2020 Yabancılar ve Muhaceret Emirnamesi’nin yürürlüğe girdiği tarihten önce, ilgili emirname kapsamında olup Bakanlığa dilekçe vererek ülkeye kimlik kartı ile giriş yapmış ve yasal vize süresi bitmemiş olan kişiler de çalışmadan yararlanacak.

Söz konusu çalışma pasaport ile giriş yapmış ve yasal vize süresi bitmemiş olan kişilerin, Daireye müracaat ettiği tarih, işe başlama tarihi kabul edilerek 30 Haziran 2021 tarihine kadar ön izinden muaf işlem yapabilecek.

Çalışma Bakanı Koral Çağman:

“Af, 30 Haziran’a kadar sürecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, pandemi sürecine bağlı olarak vizesi ya da yasal izinleri dolup, yurt dışına çıkması gereken kişilerin aftan yararlanabileceğini belirtti.

Çağman, dün itibariyle bakanlığa müracaatların başladığını ve 30 Haziran’a kadar da devam edeceğini aktardı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çağman, söz konusu kişilerin yurt dışına çıkışlarına gerek kalmayacağını, müracaat yapmaları halinde de herhangi bir ceza uygulanmayacağını kaydetti.