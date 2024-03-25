Çalışma Bakanlığı, “ön izin vurgunu” haberini ihbar kabul etti, polise şikâyette bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, “ön izin vurgunu” haberini ihbar kabul ederek, Polis Genel Müdürlüğüne şikâyette bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ‘Bugün Kıbrıs’ internet gazetesinde “Ön İzin Vurgunu” başlığıyla yayımlanan haberi ihbar kabul etti ve Polis Genel Müdürlüğü'ne konunun ivedilikle araştırılması için şikâyette bulundu.

Gardiyanoğlu, bugün saat 10.00’da Polis Genel Müdürlüğü’e giderek, Polis Genel Müdürü 1. Yardımcısı Ahmet Beşerler ile görüştü, konunun soruşturulması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi için başvuruda bulundu.