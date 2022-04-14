Çalışma Bakanlığı: “Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi Ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nin elektrik borcu yok”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi, Çalışma Dairesi ve İhtiyat Sandığı Dairesi’nin elektrik borcu bulunmadığını kaydetti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bu dairelerin elektriğinin, borcundan dolayı kesildiği iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Borcu olmamasına rağmen, kurumların elektrik sigortalarının söküldüğü bildirilen açıklamada, bu nedenle vatandaşa verilen hizmetin iki gündür aksadığı kaydedildi.

“Aksaklığın giderilmesiyle prim ödemeleri alınmaya başlandı”

İşverenlerin prim desteğinden yararlanabilmeleri için çalıştırdıkları sigortalıların Mart 2022 ayına ait prim ödemelerini en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar ödemeleri gerektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle, Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği işlem yapamadığından, bu yöndeki müracaatlar ve tahsilatlar aksamış, kurum zarara uğratılmıştır.

Bakanlığımız, vatandaşlarımızın mağdur edilmemesi amacıyla çalışma başlatmış, yaşanan aksaklık giderilmiştir.

Sigortalılarımız, saat 13.00’ten itibaren, mesai saatleri içinde Güzelyurt Sosyal Sigortalar Dairesi Bölge Amirliği’ne, işveren prim destek ödemeleri için müracaat edebilirler.”