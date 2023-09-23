Çalışarak daha çok dil öğrenebileceğiniz tek iş modeli: Dijital Göçebelik

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Geçtiğimiz yıllarda dünyayı etkisi altına alan pandemi, iş dünyasında önemli değişikliklere neden oldu. Özellikle uzaktan çalışma ve dijital göçebelik gibi kavramlar, bu dönemde daha fazla popülerlik kazandı. Pandemi sonrası dünyada iş dünyası hala bu dönüşümün etkisi altında olmaya devam ediyor ve bu yeni normallerin iş yaşamına olan etkileri büyük bir ilgi konusu haline geldi.

Online özel ders uygulaması Preply’nin araştırmasına göre göre 2023 yılı itibari ile Dünya genelinde 35 milyon dijital göçebe olduğu tahmin ediliyor ve ABD'deki dijital göçebelerin sayısı 16,9 milyonu aşmış durumda.

Dijital Göçebe Nedir?

Dijital göçebeler, teknoloji ve internet sayesinde uzaktan çalışarak serbestçe seyahat ederler. Genellikle sade yaşam tarzına sahiptirler ve işlerini geçici konaklama yerlerinde, otellerde, kafelerde, halk kütüphanelerinde veya ortak çalışma alanlarında yürütürler. Dijital göçebelerin çoğu programcı, içerik yaratıcısı, tasarımcı veya geliştirici olarak çalışır. Kimi sürekli seyahat ederken, kimi kısa süreli gezileri tercih eder. Bazıları farklı ülkeleri dolaşırken, bazıları tek bir bölgede kalır ve bazıları da seyahat ederken yaşamak için bir araç kullanır.

Dijital Göçebe (Digital Nomad) Nasıl Olunur?

Dijital göçebelik için temel ihtiyaçlar şunlardır: bir bilgisayar ve internet erişimi. Uygun ekipmana sahip olduktan sonra, mutlu olacağınız bir işi bulmalısınız. Unutmayın, dijital göçebelik, bir yaşam tarzıdır ve uygun bir iş bulduktan sonra istediğiniz yerde çalışabilirsiniz. Hedeflediğiniz bölgeleri planlayarak dijital göçebe yaşamına adım atabilirsiniz.

Dijital Göçebeliğin Avantajları Nelerdir?

Preply’e göre , dijital göçebelik birçok avantaj sunuyor. Kendi iş akışınızı belirleme özgürlüğü ve istediğiniz zaman ve yerde çalışma esnekliği, iş ve kişisel yaşam dengesini sağlamanıza yardımcı olurken boş zamanları seyahat ederek farklı kültürleri deneyimleyebilir ve düşünsel sınırlarınızı genişletebilirsiniz. Ayrıca, esnek çalışma saatleri, yeni insanlarla tanışma ve yaratıcılığı artırma fırsatları sunuyor. Sosyal ağlar aracılığıyla diğer dijital göçebelerle bağlantı kurabilirsiniz. Tüm bu avantajlar, dijital göçebeliği daha çekici kılıyor.

Dijital Göçebe Olarak Yeni Bir Dil Öğrenin!

Dijital göçebeler için dil öğrenme sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda yeni kültürleri keşfetme fırsatı sunuyor. Peki, dil öğrenmenin dijital göçebeler için önemi nedir? Dijital göçebelik, yeni kültürleri yakından tanımak için yeni diller öğrenme fırsatları sunar. Yerel dil öğrenmek, yerel bağlantılar kurmanıza ve farklı ülkelerde çalışmanıza yardımcı olabilir. Bu sayede yeni iş fırsatlarına erişebilir, yeni arkadaşlar edinebilir ve yerel kültürleri deneyimleyebilirsiniz.



Hangi Diller Önem Kazanıyor?

Dijital göçebeler için hangi dillerin öğrenilmesi gerektiği, seyahat ettikleri veya çalıştıkları bölgelere, işlerine ve kişisel tercihlerine bağlı olarak değişiyor. Ancak aşağıda bazı yaygın olarak önerilen diller ve nedenleri sıralanıyor:

İngilizce: İngilizce, uluslararası iş dünyasında ve dijital ortamda yaygın olarak kullanılıyor, bu nedenle birçok dijital göçebe için temel bir dil oluyor.

Yerel Dil: Dijital göçebelerin bulundukları bölgelerin yerel dilini öğrenmek, yerel kültürü daha iyi anlamalarına ve yerel insanlarla daha iyi iletişim kurmalarına yardımcı olabiliyor. Özellikle uzun süreli kalışlar için bu önemli bir adım olabilir.

Bölgesel Diller: Seyahat ettikleri bölgelere bağlı olarak diğer bölgesel dilleri öğrenmek de faydalı olabilir. Örneğin, İspanyolca Latin Amerika'da yaygın bir dilken, Fransızca Kanada'da ve bazı Afrika ülkelerinde önem kazanıyor.

Teknoloji ve İşle İlgili Diller: İşleri teknoloji odaklı olan dijital göçebeler için, programlama dilleri veya belirli iş sektörlerinde kullanılan diller öğrenmek işlerini daha etkili bir şekilde yapmalarına yardımcı olabilir.

Kişisel İlgiler: Ayrıca, kişisel ilgi alanlarına veya gelecekteki iş fırsatlarına bağlı olarak başka diller öğrenmek de cazip olabilir. Örneğin, Çin'de iş yapma fırsatları gören bir dijital göçebe, Mandarin Çincesi öğrenmeyi düşünebilir.

Dijital göçebeler için en önemli dil veya diller, kişisel hedeflerine, çalıştıkları sektöre ve seyahat ettikleri bölgelere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, dil öğrenme kararını verirken kişisel gereksinimleri ve hedefleri göz önünde bulundurmanızı tavsiye ediyoruz.

Hangi Meslekler Sizin İçin Uygun?

Araştırmaya göre, seyahat ile işi birleştirebileceğiniz meslekler arasında web veya yazılım geliştirici, programcı, grafik tasarımcı, pazarlama danışmanı, SEO uzmanı, vlogger, çevirmen, yazar, fotoğrafçı, film yapımcısı, sanal asistan, koç ve müşteri hizmetleri bulunmaktadır. Ayrıca, e-kurs oluşturma, e-kitap yayınlama ve pasif gelir kaynakları da mümkün olabilir.