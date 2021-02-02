“Çalışanlara ve işletmelere destek sürmeli”

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Mahmut Kanber, 11 aydır süregelen ekonomik krizin giderek derinleştiğini vurguladı, pandemi sürecinde 4 bin işletmenin kapandığını, 50 bine yakın kişinin işsiz kaldığını belirtti.

Ekonomin yeniden ayağa kalkarak, işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için bir takım önlemler alınması gerektiğini ifade eden Kanber, bu konudaki taleplerini Başbakan Ersan Saner’e ilettiklerini aktardı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ötelenen kredi borçlarının bu ay sonunda yeniden başlayacağını hatırlatan Kanber, borçların ya yeniden ertelenmesi ya da dondurulması gerektiğini belirtti.

Kanber, bu sürede çalışanlara ve işletmelere devlet desteğini verilmesinin şart olduğunu da ifade etti.

Ticari kayıp yaşamayan, market, gıda tedarikçileri ya da tarım üreticilerinin hizmet verdiği sektörlerin ise devlete ait yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini dile getiren Kanber, buradan oluşan kaynağın yarı zamanlı çalışan ya da kapanan işletmelere aktarılabileceğini söyledi.

YENİDÜZEN ile masaya koydukları önerileri paylaşan Kanber şöyle devam etti: “Şu anda açık olan işletmelerin çalışanların da en az yüzde 50 civarında gelir kaybı var. 10 bin işletmenin yarısından fazlası bu durumda. Yükseköğretim ve turizmdeki gelir kaybı ise yüzde 100… Genel anlamda ekonomi küçüldü. İşletmeler fiziksel olarak ortada. Yeniden başlamak için bekliyor. Sağlıkla ilgili geçen süreçte en büyük kaygı aşıydı. AB’nin aşı programı içerisinde toplumun aşılanması ne zaman olacağı önemli... Bu konuda takvim istedik. Sektörler buna bağlı planlama yapabilecek. Bunun net olarak ortaya konmaması krizi git gide derinleştirecek.”

“Şubat sonu alacak verecek davaları başlayacak, bu konuda düzenleme yapılmalı”

“Yüzde 100 çalışan sektörler sigortalarını ödemeli. Şubat sonu alacak verecek davaları başlayacak, bu konuda düzenleme yapılmalı. Geçmişte sigorta borcu olup, aftan yararlanmak için taksitlendirmeler yapıldı, bunlar yeniden ötelenmeli. Devlet ya da Vakıf kiracılarının 2021’deki kiraları bağışlanmalı.

Lokmacı, Suriçi’ndeki kiralarla ilgili devlet alacak talep etmemeli. 2022’de değer bulacak çalışma yapılmalı.

Özel kiracılara da çözüm bulunmalı. Vergi muafiyeti getirilmeli ya da destek verilmeli. Hükümetin bunları yapabilmesi için ellerinden kaynak yok. Yardımlar bugünden yapılmalı.”