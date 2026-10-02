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Çalışan yoğun bakımda, yönetimin gündemi partizan istihdam

Çalışan yoğun bakımda, yönetimin gündemi partizan istihdam

Rüşvet ve şaibeli ihale iddialarıyla gündemde olan, bir çalışanının trafo patlamasında ağır yaralanmasının ardından iş güvenliği ihmalleriyle tartışılan KIB-TEK Yönetim Kurulu, şimdi de terfi ve “partizan istihdam” iddialarının odağında…

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YENİDÜZEN - Özel

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) Yönetim Kurulu üzerindeki tartışmalar büyüyor.

Dünkü iş kazasında trafo patlamasında ağır yaralan Arif Özkıraç’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken kurum yönetimi gündemine partizan istihdam ve terfileri aldı. 

Tüm bunlar yaşanırken KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun terfiler ve yeni istihdamlarla ilgili gündeme yönelmesi EL-SEN’in tepkisini çekti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, yapılmak istenen terfi ve istihdamların hukuka ve liyakate uygun olmadığını öne sürerek yönetimi “partizanlıkla” suçladı.

Tuğcu, “Bakın, KIB-TEK Yönetim Kurulu şu anda gayriyasal terfi ve yandaşlarını işe almakla uğraşıyorlar” dedi.

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