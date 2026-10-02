Çalışan yoğun bakımda, yönetimin gündemi partizan istihdam

YENİDÜZEN - Özel

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) Yönetim Kurulu üzerindeki tartışmalar büyüyor.

Dünkü iş kazasında trafo patlamasında ağır yaralan Arif Özkıraç’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken kurum yönetimi gündemine partizan istihdam ve terfileri aldı.

Tüm bunlar yaşanırken KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun terfiler ve yeni istihdamlarla ilgili gündeme yönelmesi EL-SEN’in tepkisini çekti.

EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, yapılmak istenen terfi ve istihdamların hukuka ve liyakate uygun olmadığını öne sürerek yönetimi “partizanlıkla” suçladı.

Tuğcu, “Bakın, KIB-TEK Yönetim Kurulu şu anda gayriyasal terfi ve yandaşlarını işe almakla uğraşıyorlar” dedi.