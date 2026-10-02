Çalışan yoğun bakımda, yönetimin gündemi partizan istihdam
Rüşvet ve şaibeli ihale iddialarıyla gündemde olan, bir çalışanının trafo patlamasında ağır yaralanmasının ardından iş güvenliği ihmalleriyle tartışılan KIB-TEK Yönetim Kurulu, şimdi de terfi ve “partizan istihdam” iddialarının odağında…
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YENİDÜZEN - Özel
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (KIB-TEK) Yönetim Kurulu üzerindeki tartışmalar büyüyor.
Dünkü iş kazasında trafo patlamasında ağır yaralan Arif Özkıraç’ın yoğun bakımda tedavisi sürerken kurum yönetimi gündemine partizan istihdam ve terfileri aldı.
Tüm bunlar yaşanırken KIB-TEK Yönetim Kurulu’nun terfiler ve yeni istihdamlarla ilgili gündeme yönelmesi EL-SEN’in tepkisini çekti.
EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, yapılmak istenen terfi ve istihdamların hukuka ve liyakate uygun olmadığını öne sürerek yönetimi “partizanlıkla” suçladı.
Tuğcu, “Bakın, KIB-TEK Yönetim Kurulu şu anda gayriyasal terfi ve yandaşlarını işe almakla uğraşıyorlar” dedi.
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