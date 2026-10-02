BKP ve AKEL görüştü

BKP’den verilen bilgiye göre, AKEL Genel Merkezinde gerçekleşen görüşmeye, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan ve AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu başkanlık etti. Görüşmede Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler ve iki partinin olası işbirlikleri üzerinde duruldu.

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorununda yaşanan durgunluktan derin endişe duyduklarını, iki lider arasında yürütülen görüşmeleri başarısız bulduğunu ve "bir tek kapı açma konusunda dahi anlaşamadıklarını" söyledi.

Kıbrıs sorununun özüne yönelik olacak görüşmelere yoğunlaşmak gerektiği ve görüşme yapmadan çözüme ulaşmanın mümkün olamayacağını ifade eden İzcan, Güven Yaratıcı Önlemler ve özlü görüşmelerin birlikte yürütülmesi gerektiğini belirterek, müzakerelerin en erken zamanda başlamasını istedi.

Görüşmelerin başlaması için Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu ön şartların, sürecin ilerlemesine katkı yapmadığını savunan ve Güney Kıbrıs’taki çözüm karşıtlarının, bu ön şartların arkasına saklanarak barış güvercini rolünü oynadığını söyleyen İzcan, “Taktik ve propaganda savaşından bıktık” dedi.

Masaya sunulan önerilerin kamuoyuna açıklanmasını isteyen İzcan, “İki toplum da ateşkes koşullarında yaşamaktan bıkıp usandı. Birleşik ortak bir vatan için tüm yurtseverlerin birlikte hareket etmesi şarttır.” dedi.

Gelinen aşama ile ilgili yoğun bir bilgi kirliliği yaşandığı söyleyen İzcan, sorunun çözümü yönünde kararlı adımlar atılması ve tartışmalı konularla ilgili görüşmelerin hemen başlaması gerektiği görüşünü ifade etti.

İzcan, tarafları, BM Genel Sekreterin Antonio Guterres’e, Güvenlik Konseyi kararları temelinde yürüttüğü arabuluculuk görevinde yardımcı olmaya çağırdı.