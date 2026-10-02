Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Podoloji Derneği’ni kabul etti. Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, derneğin çalışmaları ile podoloji alanında yaşanan sorunlar ve yapılması gereken düzenlemeler ele alındı. Görüşmede, mesleğin yasal zemininin oluşturulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Dernek üyeleri, podoloji mesleğinin yasal bir çerçeveye kavuşturulması ve sağlık sistemi içerisinde yasayla tanımlanmasının önemine dikkat çekerek, bu yöndeki görüş ve taleplerini CTP heyetiyle paylaştı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, podoloji mesleğinin yasal statüye kavuşturulması ve sağlık sistemi içerisinde yerini alması gerektiği konusunda PODODER ile hemfikir olduklarını belirtti.

Ziyarette, İncirli’ye Milletvekilleri Fikri Toros, Filiz Besim ile Salahi Şahiner eşlik ederken PODODER Başkanı Halide Dalokay ve yönetim kurulu üyesi hazır bulundu.