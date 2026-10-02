Ünver Alibey’in bilimkurgu serisi “Kod Adı: Mucize” ile devam ediyor

Kıbrıslı eğitimci-yazar Ünver Alibey’in Gönülçelen serisinin ikinci kitabı Kod Adı: Mucize, Paris Yayınları etiketiyle yayımlandı.

Mizah, sanat ve bilimkurgu temalarını bir araya getiren kitap, 15 yaş ve üzeri okurlara hitap ediyor. Serinin merkezinde ise dünyanın en eski ve en gizli teşkilatlarından biri olarak kurgulanan Baskabas’ın genç ajanı Müjgan yer alıyor.

İstanbul’un altında bulunan gizli bir karargahtan faaliyet gösteren Baskabas’ın ajanı olan Müjgan, meraklı ve zaman zaman dikkatsiz kişiliği nedeniyle kendisini sık sık beklenmedik olayların içinde buluyor.

Kod Adı: Mucize’de Müjgan’ın yolu bu kez Paris’e uzanıyor. Hayranlık duyduğu “Mucize” kod adlı ünlü casusla birlikte göreve çıkacağını öğrenen genç ajan, karşılaştığı kişinin beklediğinden tamamen farklı biri olduğunu görünce kendisini gerilimli bir görevin içinde buluyor.

Louvre Müzesi’nin dehlizlerinde gerçekleştirilen görev sırasında Mucize’nin vurulmasının ardından Müjgan zorunlu izne ayrılıyor. İstanbul’a dönen genç ajan, Cihangir’deki yoga stüdyoları, seramik atölyeleri ve sanat çevreleri arasında yaşananları geride bırakmaya çalışıyor.

Ancak Müjgan’ın bu kez kendisini çok daha büyük bir komplonun merkezinde bulmasıyla macera yeniden başlıyor.

Alibey’in serinin ikinci kitabında da mizah ve heyecanı bilimkurgu unsurlarıyla buluşturduğu Kod Adı: Mucize, genç okurların yanı sıra bilimkurgu ve macera türünü seven yetişkin okurlara da sesleniyor.