“Halk kararını verdi, ‘Bu yönetim bir an önce gidecek’ diyorlar”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, “CTP bu ülkeyi yönetme iddiasını ortaya koyuyor ve sorumluluğunu taşıyor” dedi. Katıldığı TV programında CTP’nin genel ve yerel seçimlere hazır olduğu mesajını net şekilde ortaya koyan Kişi, halktaki güçlü değişim isteğine de dikkat çekti.

“Dört bölgede aday adaylarımızın tanıtımını yapacağız”

Mehmet Kale Kişi, Sim TV’de Günaydın Kıbrıs programına konuk oldu. Serhat İncirli’nin sorularını yanıtlayan Kişi, yaklaşan seçimlere yönelik “Sona geldiğimiz, gün saydığımız bir durum var motivasyonumuz yerinde” şeklinde konuştu. Milletvekilliği adaylık başvuru süresinin bugün mesai sonuna kadar dolacağını açıklayan Kişi, yarın yapılacak Parti Meclisi’nde adaylıkların değerlendirileceğini söyledi. Adaylıkların onaylanmasının ardından kamuoyuna açıklayacaklarını ifade eden Kişi, “Dört bölgede aday adaylarımızın tanıtımını yapacağız. Girne’den başlayıp Lefkoşa’da tamamlayacağız ve aday adaylarımızın da üyelerle buluşmasını sağlayacağız” dedi. Kişi, kontenjan adaylıklarla ilgili, üç Mağusa’dan, iki Girne’den ve iki Lefkoşa’dan aday isimlerini açıkladıklarını hatırlatarak “Tüzük gereği Genel Başkanımız Lefkoşa’dan ben de Girne’den aday olacağız” şeklinde konuştu. CTP’nin ada genelindeki üyelerinin sadece kendi ilçesinde değil bütün ilçelerdeki aday belirleme ve sıralama seçimine oy verebileceklerini söyleyen Mehmet Kale Kişi, CTP’nin aday belirlemedeki seçim sistemini şu şekilde açıkladı;

“Bizim seçim sistemimiz şöyledir; Kontenjanlardan arda kalan yerlerde mesela Lefkoşa’dan on üç olacak şekilde, önce 13 tane oy verilir ardından da yarısı kadar tercih oyu kullanılır. Elektronik ortamda yaptığımız için süreç basitleşti ve sistem hataya izin vermez. Seçim sonuçları da sandıklar kapanır kapanmaz 10-15 dakika içinde açıklanır”

“Halkta güçlü bir değişim iradesi var”

Kişi, “CTP en önemli sorun olarak neyi saptadı” sorusuna karşılık ise sistemin özündeki soruna dikkat çekti. “Öncelikle sistemin özünde sorun var. Güvenlik zafiyetleri, yolsuzluk iddiaları, öğrencilerin konteynır sınıflarda eğitim alması… Aslında bunların hepsi liyakatsiz yönetim yüzündendir” şeklinde konuşan Mehmet Kale Kişi, sorunların kaynakları farklı olsa da özün kötü yönetim olduğunu ifade etti. CTP’nin sürekli halkla iç içe olduğunu ve halktan gelen çok güçlü bir değişim iradesi olduğunu söyleyen Kişi, “Halk kararını vermiş durumda. Bu yönetim bir an önce gidecek diyorlar. Aynı his Cumhurbaşkanlığı seçiminde de vardı. Halkta, geçirdiğimiz 5 yıl boyunca yaşanan her şeye karşı büyük bir tepki var” şeklinde konuştu.

“Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracağız”

Konuşmasının devamında halktan gelen bir diğer talebin ise CTP’ye düştüğünü belirten Kişi, “Halk bize ‘siz geldiğinizde ne yapacaksınız, hesap soracak mısınız?’ diye soruyor” dedi. Kişi, bu sorunun cevabını ayrı olarak çalıştıklarını belirterek 13 tane çalıştay yaptıklarını hatırlattı, yolsuzluğu ise ayrıca çalıştıklarını sözlerine ekledi. Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracaklarını ve bunu toplumla paylaştıklarını ifade eden Mehmet Kale Kişi, “Sadece hesap soracağız demenin çok ötesine geçtik. Adım adım bunu nasıl yapacağımızı planladık ve topluma açıkladık” şeklinde konuştu.

“Kıbrıs sorunun federasyonla çözülmesi CTP’nin varlık sebeplerinden biri”

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Kıbrıs sorununa yönelik de açıklamalarda bulundu. CTP’nin mücadelesinin çözüm ve barış mücadelesi olduğunun altını çizen Kişi, Kıbrıs sorunun federasyonla çözülmesi CTP’nin varlık sebeplerinden biri olduğunu söyledi. Kişi, açıklanan beş maddenin içinde buna yer verilmemesinin nedenini şu şekilde açıkladı; “İçinde bulunduğumuz süreçte, o beş madde, hükümete geldiğimizde bizim yetki dahilimizde olan değiştireceğimiz unsurlarla ilgilidir. Elbette Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik politikamız hükümet programında yer alacak. İlerleyen günlerde dış ilişkiler politikamızı toplumla paylaştığımızda da net bir şekilde görülecektir.”

“Sorunları çözüme kavuşturacak, farklı kesimleri ortak akılda ve zeminde buluşturacak parti CTP’dir”

CTP’nin çalışma hayatındaki iki temel politikasını detaylarından Kişi, bunları “Ekonomi ve Maliye Politikası ve Çalışma Hayatı Politikası” olarak açıkladı. Bu politikalar oluşturulurken ekonomistler, iş insanları, sendikalar, ilgili paydaşlar, meslek örgütleri ve alanında uzman kişilerle hep beraber tartışarak şekillendirdiklerini aktaran Mehmet Kale Kişi, “Bu ülkenin sorunları herkesi ilgilendirir. Bütün bu sorunları da ortak akılla çözmeliyiz, ortak politikalar üretmeliyiz. Ülke sorunlarını çözüme kavuşturacak, farklı kesimleri ortak akılda ve zeminde buluşturacak parti de CTP’dir” dedi.

“Ana eksenimizde ‘liyakatli yönetim’ var”

Kişi, CTP’nin ana ekseninin ‘liyakatli yönetim’ olacağının altını çizerek mevcut hükümetin istihdam politikalarını sert şekilde eleştirdi. İhtiyaca göre değil kişisel ilişlere göre işe alımlar yapıldığını belirten Kişi, bu kadar istihdam yapılmasına rağmen kamudaki eksikliklere de dikkat çekti. Kişi, “Kamuda liyakatli istihdamlara ihtiyaç var. CTP sosyal adalete, niteliğe ve liyakate göre istihdam yapacak ve bunu yaparken maliye de gözetilecek” dedi. Hükümetin ülkeyi yönetmek değil orada kalmak gibi bir amaç taşıdıklarını da ifade eden Kişi, “CTP bu ülkeyi yönetme iddiasını ortaya koyuyor ve sorumluluğunu taşıyor. Türkiye ile ilişkilerde iki kardeş ülke prensibinde ilerler” dedi.

Son olarak yerel seçimlere yönelik de değerlendirmelerde bulunan Mehmet Kale Kişi, mevcut CTP’nin yönettiği belediyelerin çok güçlü bir şekilde kazanacaklarına inanç belirtti. “Talip olduğumuz her yerde güçlü adaylarımız var ve güçlü şekilde ilerliyoruz. Mevcut belediyelerimizi koruyacak talip olduğumuz belediyeleri ise CTP’nin markalaşmış ‘Herkes için Hizmet’ anlayışıyla buluşturmak için çalışacağız” dedi.