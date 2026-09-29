24 yaşındaki Kıbrıslı tasarımcı Aysel Ballıkaya’dan Milano Moda Haftası’nda “Radical Reuse” vitrini

24 yaşındaki Kıbrıslı iç mimar ve tasarımcı Aysel Ballıkaya, Milano Moda Haftası kapsamında Biffi Boutiques için gerçekleştirdiği “Radical Reuse” başlıklı vitrin tasarımıyla dikkat çekti.

NABA – Nuova Accademia di Belle Arti bünyesinde, Stefano Regina küratörlüğünde yürütülen proje kapsamında Ballıkaya’ya vitrin tasarımı için doğrudan teklif götürüldü. Yaklaşık üç haftalık bir çalışma sürecinin ardından hayata geçirilen proje, Milano Moda Haftası kapsamında izleyiciyle buluştu.

Ballıkaya’nın tasarımının çıkış noktasını, “Radical Reuse” yaklaşımında öne çıkan “act of care”, yani özen gösterme ve koruma fikri oluşturdu. Bu kavramın en saf ve yalın karşılığını doğada arayan genç tasarımcı, ilhamını bir kuş yuvasından aldı.

Kuşların yuvalarını kusursuz ya da değerli malzemeler aramadan; çevrelerinde buldukları, çoğu zaman insanlar tarafından değersiz ya da atık olarak görülebilecek parçalarla kurması, Ballıkaya’nın tasarımının temel metaforuna dönüştü. Yuva fikri, yalnızca bir form değil; koruma, aidiyet, yeniden kullanım ve sevgi üzerinden kurulan bir tasarım dili olarak ele alındı.

Ballıkaya, vitrini oluştururken Biffi Boutiques bünyesinde daha önce kullanılmış ve halihazırda bir geçmişe sahip olan obje ve malzemelerden yararlandı. Böylece “Radical Reuse” kavramı yalnızca teorik bir söylem olarak kalmadı; mevcut malzemelere yeni bir işlev ve yeni bir anlam kazandıran fiziksel bir tasarıma dönüştü.

Ortaya çıkan vitrin, moda ile iç mimarlık ve mekânsal tasarım arasında güçlü bir ilişki kurarken, sürdürülebilirliği de yalnızca yeniden kullanım üzerinden değil, var olanı korumak ve ona özen göstermek üzerinden yorumladı.

Milano Moda Haftası için hazırlanan proje, genç tasarımcılara güçlü bir görünürlük alanı da sundu. Tasarımcıların isimlerinin proje iletişiminde açık şekilde öne çıkarıldığı çalışma, Ballıkaya açısından uluslararası ölçekte önemli bir tasarım deneyimine dönüştü.

23 Eylül’de gerçekleştirilen açılış etkinliğiyle tanıtılan proje, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Aysel Ballıkaya’nın “Radical Reuse” vitrini ise genç bir Kıbrıslı tasarımcının Milano Moda Haftası gibi uluslararası bir platformda kendi tasarım dilini ortaya koyduğu dikkat çekici çalışmalardan biri oldu.

Ballıkaya’nın tasarımı, basit ama güçlü bir fikir üzerine kuruldu: Bazen yeniyi yaratmak için sıfırdan başlamak gerekmez; var olana özen göstermek, onu dönüştürmek ve yeniden anlamlandırmak yeterlidir.