Arif Özkıraç’ın hayati tehlikesi yok
Dereboyu’nda trafoda meydana gelen patlamada ağır yaralanan KIB-TEK çalışanı Arif Özkıraç’ın sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Özkıraç, kontrol amaçlı yoğun bakımda müşahede altında tutuluyor.
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YENİDÜZEN
Lefkoşa Dereboyu bölgesindeki bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama sonucu ağır yaralanan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) çalışanı Arif Özkıraç’ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor.
YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgiye göre, Özkıraç’ın hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kontrol amaçlı yoğun bakımda müşahede altında tutulan Özkıraç’ın sağlık durumun stabil olduğu da öğrenildi.
Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), dün meydana gelen iş kazası sonrası polise şikayette bulunmuş, KIB-TEK Yönetimi’nin risk raporlarını imzalamadığına ve gerekli teçhizat ihalesini iptal ettiğine dikkat çekerek istifa çağrısı yapmıştı.
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Etiketler : Kıb-Tek, arif özkıraç