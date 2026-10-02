3. Lefkoşa Kültür, Tarih Bellek Günleri başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) iş birliğinde, ARKHE organizasyonunda Tuncer Bağışkan anısına düzenlenen 3. Lefkoşa Kültür, Tarih Bellek Günleri bugün başladı.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, kültürel miras, arşiv, gündelik hayat, sözlü tarih ve toplumsal bellek başlıklarının ele alındığı etkinliğin ilk günü, UKÜ Çevik Uraz Konferans Salonu’nda yer alıyor. Gün boyu devam edecek etkinlik yarın sona edecek.

Etkinliğin açılışında; ARKHE Direktörü Halil Duranay, UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi ve LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşma yaptı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yanı sıra öğrenciler, akademisyenler ve yurttaşlar katıldı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı:

“Kentleri şehir yapan, geçmişten günümüze taşınan hikayelerdir”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, etkinliğin Tuncer Bağışkan’ın anısına gerçekleştirilmesinin önemine dikkat çekerek, Bağışkan’ın Kıbrıs’ın tarihi ve kültürel mirasına ilişkin çalışmalarının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini söyledi.

Bağışkan’ın yıllar boyunca ortaya koyduğu çalışmalarla Kıbrıs’ın kültürel mirasının araştırılması konusunda önemli bir yol açtığını belirten Harmancı, bugün yapay zeka çağında geçmişe ait bilgi ve belleğin nasıl korunacağı ve gelecek kuşaklara nasıl aktarılacağının da önemli bir soru olduğunu ifade etti.

Harmancı, yapay zekanın hızla gelişen ve sınırları henüz tam olarak öngörülemeyen bir alan olduğuna işaret ederek, kültürel miras ve kent belleğinin bu yeni dönemde nasıl ele alınacağının önem taşıdığını kaydetti.

LTB ile UKÜ arasındaki iş birliğine de değinen Harmancı, akademi ile yerel yönetimlerin yalnızca göstermelik çalışmalar için değil, kentlerin geleceğine yönelik ortak bir metodoloji oluşturmak amacıyla bir araya gelmesi gerektiğini söyledi.

UKÜ’nün akademik gücünden yararlanarak şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek, dijitalleşme sürecini daha erken yakalamak ve kent adına artı değer üretmek istediklerini belirten Harmancı, Lefkoşa’nın kent belleğinin bu çalışmaların önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Harmancı, kent belleğinin yalnızca binalardan oluşmadığını, kentte yaşananların, insanların hikayelerinin ve geçmişten günümüze aktarılan deneyimlerin de belleğin önemli unsurları olduğunu vurguladı.

“Kent hafızaları kadar güçlüdür” anlayışına dikkat çeken Harmancı, çok katmanlı bir tarihe sahip olan Lefkoşa’nın hala anlatılmayı bekleyen çok sayıda hikayesi bulunduğunu ve bu belleğin korunarak geleceğe taşınması gerektiğini söyledi.

3. Lefkoşa Kültür, Tarih Bellek Günleri kapsamında değerli fikir ve çalışmaların ortaya çıkacağına inandığını belirten Harmancı, bu düşüncelerin geleceğe ışık tutması için LTB olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

Harmancı, iş birliğinin oluşmasına katkı koyan UKÜ Rektörü Prof. Dr. Erbuğ Çelebi’ye, akademisyenlere ve etkinliğe ilgi gösteren öğrencilere teşekkür etti. Harmancı ayrıca Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a da etkinliğe gösterdiği bireysel ilgi ve kültürel bellek çalışmalarına vereceği katkı nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Sunumlar gerçekleştiriliyor

Açılış konuşmalarının ardından sunumlara geçildi.

Sabancı Üniversitesi’nden Selim Balcısoy, “Kültürel Miras ve Sayısal Sosyal Bilimler’den İki Örnek: Girit Vakıfları ve Osmanlı Bankası Arşivi” başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Küratör ve sergi tasarımcısı Sevim Sancaktar ise “Bir Arşivi Kurma Edimi” başlıklı sunumuyla programda yer aldı.

Saat 12.30’da verilecek öğle arasının ardından program, saat 14.00’te Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nden Dilan Çiftçi ile Yaşar Üniversitesi’nden Pelin Aytemiz Karslı’nın birlikte gerçekleştireceği “Kentten Haneye, Sözden Nesneye: Gündelik Hayatta Belleğin İzleri” başlıklı sunumla devam edecek. Oturum Türkçe olacak.

Saat 15.30’da başlayacak oturumda ise Kıbrıs Müzik Arşivi Direktörü Nicoletta Demetriou, “Cypriot Fiddler: The Oral History of a Professional Class in the Twentieth Century” başlıklı sunumunu gerçekleştirecek.

Aynı oturumda Kıbrıs Enstitüsü’nden Mehmet Can Soyluoğlu, “A Monastery Hidden in the Archives: Sourp Magar Monastery and Its Presence from Medieval Archives Towards Modern Archives” başlıklı sunumuyla yer alacak. Soyluoğlu’nun sunumu İngilizce gerçekleştirilecek.

İkinci gün ARKHE Lefkoşa’da

Lefkoşa Kültür, Tarih Bellek Günleri’nin ikinci günü ise yarın ARKHE Lefkoşa’da (Arabahmet Kültür Evi) gerçekleştirilecek atölye çalışmasıyla tamamlanacak.

Saat 10.30’da başlayacak atölyede İlkyaz Portakalcıoğlu, “Hatırladığın Gibi Değil: Fotoğraf ve Hafıza Üzerine Bir Oyun Atölyesi” başlıklı çalışmayı gerçekleştirecek.