“Geleceği Yazan Kadınlar” projesi Kıbrıs’ta başlıyor

Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD), Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Turkcell Akademi iş birliğiyle yürütülecek “Geleceği Yazan Kadınlar” programını kamuoyuna tanıtmaya hazırlanıyor.

Turkcell Geleceği Yazanlar’ın 13 yıllık teknoloji ve eğitim deneyiminin Kıbrıs’a taşınacağı programla, kadınların siber güvenlik ve veri analitiği alanlarında yetkinlik kazanması, teknoloji üretimine daha aktif katılması ve kariyerlerinde yeni fırsatlara erişmesi hedefleniyor.

Programın kapsamı, hedefleri ve gelecek döneme ilişkin planlarının paylaşılacağı lansman ve basın toplantısı, 9 Ekim 2026 Cuma günü saat 11.00’de Acapulco Resort Convention Academia Salon’da gerçekleştirilecek.

GİKAD, basın mensuplarını programa ilişkin düzenlenecek lansman ve basın toplantısına davet etti.