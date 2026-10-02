Rüşvet iddiasının odağındaki Uzun’dan YENİDÜZEN’e polis ve dava tehdidi

KIB-TEK’in şaibeli ‘hurda’ ihalesinde, katılımcıların bazılarından 200 bin Dolar rüşvet istediği iddia edilen KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, basın toplantısı düzenleyerek, konuyu gündeme taşıyan YENİDÜZEN’i ve EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’yu polise şikayet edip, dava edeceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’in, “KIB-TEK’in şaibeli hurda kablo ihalesiyle ilgili çarpıcı iddia: “200 bin Dolar rüşvet istendi” manşetiyle gündeme taşıdığı olayda, kuruma ait tonlarca hurda kablonun satışa çıkarıldığı ihale sürecine dair şaibeler silsilesi aktarılıyor.

İhaleyi ilk kazanan şirketin devre dışı bırakılıp yargıya gitmesi ve sessiz sedasız açılan ikinci ihaleyi alan firmanın şartnameyi bir ay önceden temin ettiğinin tespit edildiği haberde, şaibeli süreçle ilgili gazeteye konuşan EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu, Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve Asbaşkan Yalçın Koçyiğit’in ihaleye katılan şirketlerden 200 bin dolar rüşvet talep ettiğinin öğrenildiğini ifade ediyor.

Gürsel Uzun’un da görüşüne başvurulan haberde Uzun, rüşvet talep ettiklerine dair iddiayla ilgili önce kahkahalar atıyor, ardından da bunun gerçek olmadığını, ihaleyi iptal edeceklerini söylüyor.

Haberle ilgili bugün KIB-TEK Yönetim Kurulu ve Genel Müdür, YENİDÜZEN’in davet edilmediği bir basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun, YENİDÜZEN’den, “Karşı partinin yayın organı” olarak bahsetti, halkın kurumunu siyasi parti edasıyla savundu.

Uzun, yayınla ilgili olarak, Tuğcu’nun 200 bin Dolar iddiasını “Sokağın dedikodusu” olarak niteledi.

Yönetim Kurulu Başkanı Uzun, hem YENİDÜZEN hem de EL-SEN Başkanı Ahmet Tuğcu’yu önce polise şikayet edeceklerini, ardından da hukuk yoluna başvuracaklarını ifade etti.

“200 bin Dolar rüşvet istendi”