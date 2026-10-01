“Opera’ya Yolculuk” konseri yarın akşam Gazimağusa Deniz Kapısı’nda yapılacak

Devlet Opera ve Bale Koordinasyon Merkezi (KKTCDOB) ile Mağusa Suriçi Derneği (MASDER) iş birliğinde, Cumhurbaşkanlığı ve Gazimağusa Belediyesi’nin destekleriyle yarın akşam “Opera’ya Yolculuk” konseri yapılacak.

KKTCDOB Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTCDOB iletişim destekçisi Telsim’in katkılarıyla Gazimağusa Suriçi’nde bulunan tarihî Deniz Kapısı’nda gerçekleştirilecek konser saat 20.00’de başlayacak.

Repertuvarda yer alan eserlere ve opera sanatı üzerine özel anlatımlara da yer verilecek konserde, KKTCDOB Genel Sorumlusu ve Genel Sanat Yönetmeni Bariton Tuğrul Enver Töre ile KKTCDOB Yrd. Sanat Yönetmeni Soprano Sermin Dikmen Töre solist ve anlatıcı olarak yer alacak.

KKTCDOB Piyanist ve Korepetitörü Esra Poyrazoğlu Alpan ise piyano performansı ve anlatımıyla programa eşlik edecek.

KKTCDOB etkinliklerinin ücretsiz biletleri www.gişekibris.com üzerinden temin edilebileceği belirtildi.