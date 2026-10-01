Dünyanın dört bir yanından kısa filmler Limasol’da yarışacak
16. Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali Uluslararası Yarışma Programı’nda 33 film yer alıyor.
16. Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali kapsamında Limasol'daki Rialto Tiyatrosu'nda sinemaseverlerle buluşacak uluslararası kısa filmler de belli oldu. Kısa film tutkunları, yedi gün boyunca farklı hikâyeler, ruh halleri ve bakış açıları arasında gezinen, çok yönlü bir gösterim ve etkinlik programını keşfetme fırsatı bulacak. Festival Sanat Yönetmenleri Keti Papadema ve Diomedes Koufteros tarafından seçilen Uluslararası Yarışma Programı içindeki filmler Şili ve Küba'dan Sudan ve Cezayir'e, Norveç ve İspanya'dan İran, Tayvan ve Vietnam'a uzanan, gerçekten küresel ölçekte bir çeşitliliği oluşturuyor. Her bir film; farklı kültürleri, günümüz kaygılarını ve yeni hikâye anlatımı biçimlerini yansıtarak Limasol'a kendine özgü bakış açısını taşıyor.
ULUSLARARASI YARIŞMA FİLMLERİ
HYENA, Yönetmen: Altay Ulan Yang, ABD, Çin
Cosmonauts, Yönetmen: Leo Černic, Slovenya, İtalya
Kentucky Gaza, Yönetmen: Omar Rammal, Ürdün
Mother Lidia, Yönt: Joaquín Nercasseau ve Juan Bautista Tagle, Şili
Tongue, Yönetmen: Lim Da Seul, Güney Kore
Family Feast, Yönetmen: Nadir Taji, İtalya
If You Don't Like It, Look Away, Yönt: Margaux Fournier, Fransa
Ali, Yönetmen: Adnan Al Rajeev, Bangladeş, Filipinler
Abortion Party, Yönetmen: Julia Mellen, İspanya
The Shift, Yönetmen: Samaneh Yadollahi, İran
First!, Yönetmen: Michał Gątarek, Polonya
Stolen Memories, Yönetmen: Anders Davidsen, Norveç, İsveç
Sisters' Swim, Yönetmen: Lola Degove, Fransa, Belçika
Orla, Yönetmen: Marie Lukáčová, Çek Cumhuriyeti, Slovakya
Norheimsund, Yönetmen: Ana A. Alpizar, Küba, ABD
Daria's Night Flowers, Yönt: Maryam Tafakory, İran, Birleşik Krallık, Fransa
A Shot at Art, Yönetmen: Ilke Paddenburg, Hollanda
Tropic of the Mourning Gecko, Yönt: Stavros Markoulakis, Yunanistan, Fransa, Hollanda
Nothing Happens After Your Absence, Yönt: Ibrahim Omar, Sudan
Without Kelly, Yönetmen: Lovisa Sirén, İsveç
What Do the Maknines Dream of, Yönt: Sarra Ryma, Fransa, Cezayir
Praying Mantis, Yönetmen: Joe Hsieh, Tayvan
La Barrière, Yönetmen: Christophe Deram, Fransa
Send Nudes, Yönetmen: David Sick, Almanya
Someday a Child, Yönt: Marie-Rose Osta, Fransa, Romanya, Lübnan
The Dream is a Snail, Yönt: Thien An Nguyen, Vietnam, Güney Kore
Baisanos, Yönt: Andrés Khamis Giacoman ve Francisca Khamis Giacoman,
Ülke: Şili, İspanya, Filistin
Atlantic, Yönetmen: Alexandros Stamatiadis, Yunanistan
Nobody Barks, Yönetmen: Júlia Coldwell Serra, İspanya
Faux Bijoux, Yönetmen: Jessy Moussallem, Fransa, Lübnan
Crazy for You, Yönetmen: Greta Díaz Moreau, İspanya
A Hint of Daily Terrors, Yönetmen: Astrid Rothaug, Avusturya
Coyotes, Yönt: Said Zagha, Fransa, Filistin, Ürdün, Birleşik Krallık