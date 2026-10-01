Dünyanın dört bir yanından kısa filmler Limasol’da yarışacak

16. Uluslararası Kıbrıs Kısa Film Festivali kapsamında Limasol'daki Rialto Tiyatrosu'nda sinemaseverlerle buluşacak uluslararası kısa filmler de belli oldu. Kısa film tutkunları, yedi gün boyunca farklı hikâyeler, ruh halleri ve bakış açıları arasında gezinen, çok yönlü bir gösterim ve etkinlik programını keşfetme fırsatı bulacak. Festival Sanat Yönetmenleri Keti Papadema ve Diomedes Koufteros tarafından seçilen Uluslararası Yarışma Programı içindeki filmler Şili ve Küba'dan Sudan ve Cezayir'e, Norveç ve İspanya'dan İran, Tayvan ve Vietnam'a uzanan, gerçekten küresel ölçekte bir çeşitliliği oluşturuyor. Her bir film; farklı kültürleri, günümüz kaygılarını ve yeni hikâye anlatımı biçimlerini yansıtarak Limasol'a kendine özgü bakış açısını taşıyor.

ULUSLARARASI YARIŞMA FİLMLERİ

HYENA, Yönetmen: Altay Ulan Yang, ABD, Çin

Cosmonauts, Yönetmen: Leo Černic, Slovenya, İtalya

Kentucky Gaza, Yönetmen: Omar Rammal, Ürdün

Mother Lidia, Yönt: Joaquín Nercasseau ve Juan Bautista Tagle, Şili

Tongue, Yönetmen: Lim Da Seul, Güney Kore

Family Feast, Yönetmen: Nadir Taji, İtalya

If You Don't Like It, Look Away, Yönt: Margaux Fournier, Fransa

Ali, Yönetmen: Adnan Al Rajeev, Bangladeş, Filipinler

Abortion Party, Yönetmen: Julia Mellen, İspanya

The Shift, Yönetmen: Samaneh Yadollahi, İran

First!, Yönetmen: Michał Gątarek, Polonya

Stolen Memories, Yönetmen: Anders Davidsen, Norveç, İsveç

Sisters' Swim, Yönetmen: Lola Degove, Fransa, Belçika

Orla, Yönetmen: Marie Lukáčová, Çek Cumhuriyeti, Slovakya

Norheimsund, Yönetmen: Ana A. Alpizar, Küba, ABD

Daria's Night Flowers, Yönt: Maryam Tafakory, İran, Birleşik Krallık, Fransa

A Shot at Art, Yönetmen: Ilke Paddenburg, Hollanda

Tropic of the Mourning Gecko, Yönt: Stavros Markoulakis, Yunanistan, Fransa, Hollanda

Nothing Happens After Your Absence, Yönt: Ibrahim Omar, Sudan

Without Kelly, Yönetmen: Lovisa Sirén, İsveç

What Do the Maknines Dream of, Yönt: Sarra Ryma, Fransa, Cezayir

Praying Mantis, Yönetmen: Joe Hsieh, Tayvan

La Barrière, Yönetmen: Christophe Deram, Fransa

Send Nudes, Yönetmen: David Sick, Almanya

Someday a Child, Yönt: Marie-Rose Osta, Fransa, Romanya, Lübnan

The Dream is a Snail, Yönt: Thien An Nguyen, Vietnam, Güney Kore

Baisanos, Yönt: Andrés Khamis Giacoman ve Francisca Khamis Giacoman,

Ülke: Şili, İspanya, Filistin

Atlantic, Yönetmen: Alexandros Stamatiadis, Yunanistan

Nobody Barks, Yönetmen: Júlia Coldwell Serra, İspanya

Faux Bijoux, Yönetmen: Jessy Moussallem, Fransa, Lübnan

Crazy for You, Yönetmen: Greta Díaz Moreau, İspanya

A Hint of Daily Terrors, Yönetmen: Astrid Rothaug, Avusturya

Coyotes, Yönt: Said Zagha, Fransa, Filistin, Ürdün, Birleşik Krallık