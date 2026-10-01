Kıbrıs, AB'de kişi başına en fazla gıda atığı üreten ülke oldu

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler arasında kişi başına düşen en yüksek gıda atığı miktarının kaydedildiği ülke olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Eurostat tarafından salı günü yayımlanan 2024 yılı verilerine göre, Kıbrıs’ın güneyinde kişi başına yıllık 295 kilo gıda atığı üretildiğini ve bu ortalamanın AB genelinde 129 kilo olduğunu yazdı.

Haberde, lokanta ve catering hizmetlerinde de Kıbrıs'taki miktarın AB ortalamasının üzerinde olduğu ve bu sektörde, Kıbrıs’ın güneyinde kişi başına 34 kilo gıda atığı kaydedilirken, AB genelindeki ortalamanın 15 kilo olduğu ifade edildi.