Tarım Bakanlığı, kuş gribine karşı tedbirlerin arttırılması çağrısı yaptı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, kuş gribinin bulaşma riskini düşürecek tedbirlerin arttırılması çağrısında bulundu.

Kıbrıs’ın güneyinde Athalassa Milli Orman Parkında iki kanatlıda H5N1 tipi kuş gribi virüsü tespit edilmesi haberlerinin çıkması üzerine Bakanlıktan yapılan açıklamada, adannın göçmen kuşlar açısından önemli bir geçiş güzergâhı olması nedeniyle, tedbirlerin artırılması gerektiği belirtildi.

Kuş gribinin başta kanatlı hayvanları etkileyen, yüksek bulaşıcılığa sahip bir hastalık olduğu, kuş gribi virüslerinin insanlara bulaşması nadir olmakla birlikte, enfekte veya ölü kuşlarla yakın ve korunmasız temas edilmemesi gerektiği kaydedildi.

Virüsün kuşlar arasında, enfekte kuşlarla doğrudan temas, dışkı, burun ve ağız salgıları gibi bulaşıcı materyaller; kirlenmiş ayakkabı, kıyafet, kafes, ekipman ve araçlar, kirlenmiş yem ve suyla yayılabileceği belirtildi.

Hasta veya ölü kuşlara çıplak elle dokunulmaması, yabani kuşların yakalanmaması, hayvanlarla temas sonrasında ellerin sabun ve suyla iyice yıkanması, kanatlı hayvanların bulunduğu alanlarda kullanılan ayakkabı ve kıyafetlerin temizlenmesine özen gösterilmesi, hasta veya ölü kuşların ellenmemesi tavsiye edildi.

Kanatlı hayvan sahiplerine öneriler

Kanatlı hayvan sahiplerinin şu önlemlere titizlikle dikkat edilmesi tavsiye edildi:

"Tavuk, hindi, ördek, kaz ve diğer kanatlıların yabani ve göçmen kuşlarla temas etmeyecek şekilde barındırılması;

kanatlıları mümkün olduğunca kapalı ve üzeri örtülü alanlarda tutulması, yabani kuşların ulaşabileceği açık alanlarda yem ve su bırakılmaması, yabani kuşların kullandığı gölet, göl veya diğer yüzey sularını kanatlılara içme suyu olarak verilmemesi, kümeslerde kullanılan ayakkabı ve kıyafetlerin mümkün olduğunca ayrı tutulması; kümes ekipmanlarının, ayakkabıların ve araçların temizlik ve dezenfeksiyonuna dikkat edilmesi, kümeslere gereksiz kişi ve araç girişinin engellenmesi, kanatlılarda ani hastalık veya ölüm artışı görülmesi halinde en kısa sürede Veteriner Dairesine haber verilmesi ve hayvanların hareketinin durdurulması.

Önlemlerin hastalığın kanatlılar arasında yayılmasını önlemek yanında insanlara bulaşma riskinin azaltılması açısından da önem taşıdığı kaydedildi. Şüpheli bir kuşla karşılaşılması halinde kuşa dokunulmaması ve Veteriner Dairesine bildirilmesi istendi.

Veteriner Dairesi iletişim numaraları: Lefkoşa Veteriner Dairesi Müdürlüğü (0392) 225 3551 – (0392) 225 3751, Sekreterlik: 132, Girne Veteriner Dairesi: (0392) 815 2110, Güzelyurt Veteriner Dairesi: (0392) 714 2925, İskele Veteriner Dairesi: (0392) 371 2575, Geçitkale Veteriner Dairesi: (0392) 373 3326, Gazimağusa Veteriner Dairesi: (0392) 366 5335, Vadili Veteriner Dairesi: (0392) 397 7551, Ziyamet Veteriner Dairesi: (0392) 381 2106.