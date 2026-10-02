Kıbrıs Türk halk dansı figürlerini içeren filmin ilk gösterimi DAÜ'de yapıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) TV ve Dijital Yayınlar Merkezi tarafından hazırlanan Halk Dansları Özgün Figürleri Tanıtım Filminin lansmanı DAÜ Deniz Tesisleri’nde yapıldı.

DAÜ'den yapılan açıklamada, tanıtım filminin, Kıbrıs Türk halk dansının yaşatılması, kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlandı. Lansmana, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, Yeniboğaziçi Belediye Başkan Vekili Esen Beyköylü, Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Gazimağusa Bölge Amiri Temsilcisi Hasan Özboltaşlı , DAÜ Tanıtım ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztüren, DAÜ TV ve Dijital Yayınlar Merkezi Müdürü ile Görsel Medya İşleri Koordinatörü Ş. Serkan Şen, KTHDF Başkanı Özlem Kadirağa da katıldı.

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay:

“Halk dansları Kıbrıs Türk kültüründe önemli bir yere sahip”

Mağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, konuşmasında DAÜ’nün ülkenin yükseköğretim alanındaki gelişimine sağladığı katkılara dikkat çekerek halk danslarının Kıbrıs Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Halk danslarının yaşatılmasına geçmişten bugüne emek veren herkese teşekkür eden Dr. Uluçay, kültürel değerlerin geleceğe taşınmasında eğitmenlerin ve sanatçıların katkılarının önemini vurguladı.

Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın:

“Proje, halk danslarının özgün yapısının korunması açısından önemli”

Kültür Dairesi Müdürü Ayşe Güler Akın, konuşmasında eğitim ile kültürü buluşturan projenin, Kıbrıs Türk halk danslarının özgün yapısının korunması ve gelecek kuşaklara doğru biçimde aktarılması açısından önem taşıdığını vurguladı. Halk danslarının figürlerinin kayıt altına alınmasının kültürel mirasın kalıcı hâle getirilmesine katkı sağlayacağını belirten Akın, çalışmadan duyduğu gurur ve mutluluğu dile getirerek, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu’na, DAÜ ve projeye emek veren herkese teşekkür etti.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç:

“Üniversiteler toplumun ortak hafızasına sahip çıkma sorumluluğu taşıyor”

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, üniversitelerin eğitim ve bilimsel çalışmaların yanı sıra toplumun kültürüne, sanatına ve ortak hafızasına sahip çıkma sorumluluğu taşıdığını belirtti. Halk danslarının toplumun yaşam biçimini, geleneklerini ve tarihini yansıtan değerli bir kültürel miras olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kılıç, proje kapsamında bu birikimin kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılmasının ve akademik çalışmalar için kaynak oluşturacak bir arşiv hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

KTHDF Başkanı Özlem Kadirağa:

“Halk dansları toplumun yaşamından izler taşıyan önemli bir kültürel miras”

KTHDF Başkanı Özlem Kadirağa, konuşmasında, halk danslarının toplumun yaşamından izler taşıyan önemli bir kültürel miras olduğunu belirterek, federasyonun temel sorumluluğunun bu değerleri araştırmak, korumak, kayıt altına almak ve gelecek kuşaklara doğru biçimde aktarmak olduğunu vurguladı. Tanıtımı yapılan figürlerin ortak emeğin ve kültürel sorumluluğun bir ürünü olduğunu ifade eden Kadirağa, çalışmanın gelecek kuşaklara ulaşacak bir kültür arşivi oluşturulmasına katkı sağladığını kaydetti.

Tanıtım filmi, altı farklı kategoride derlenen halk danslarının figürleri, KTHDF eğitmenlerinin eşliğinde DAÜ TV’nin stüdyo ortamında gerçekleştirilen profesyonel çekimleri içeriyor. Çekilen figürler arasında karşılamalar, zeybekler, sirtolar, taklidi, temsili ve hüner oyunları, çiftetelli ve arabiyeler ile kasap oyunlarını bulunuyor.

DAÜ TV ve Dijital Yayınlar Merkezi Müdürü Ş. Serkan Şen, DAÜ TV personeli Ali Merdan Doğan, Caney Göray Tanık, Beste Özdağ, İlhan Kadir Kaya, Ercan Güler ve Vahab Dadaşlı’ya katkılarından dolayı plaket takdim edildi.