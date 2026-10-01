15. Uluslararası Karikatür Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından, 25. Uluslararası Zeytin Festivali – Zeytin Mizah Şenliği 2026 kapsamında düzenlenen 15. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın ödül takdim seremonisi gerçekleştirildi. 44 ülkeden 148 karikatürcünün toplam 586 eserle katıldığı yarışmada, ‘Zeytin’ ve ‘Serbest’ kategorilerinde dereceye giren sanatçılara ödülleri takdim edildi.

Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda gerçekleştirilen seremoniye; Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul ve 30 Ağustos’ta meydana gelen deniz faciası nedeniyle tayizelerini iletmek üzere Girne’de bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ile Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve beraberlerindeki heyetler katıldı. Şenkul, Ünlüce ve Geçer; seremoni kapsamında kazananlara ödül takdm etti. Girne Belediyesi Meclis Üyeleri, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği yönetimi, çizerler ve vatandaşların yer aldığı seremoni yaklaşık 1 saat sürdü.

15. Uluslararasi Karikatur Yarışması & Zeytin Mizah Şenliği kapsamında dereceye giren çizerlerin karikaturlerinin yer aldığı sergi, 16 Ekim 2026 tarihinde kadar mesai saatleri içerisinde, Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.