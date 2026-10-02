İskele ve Lefkoşa’da hırsızlık: Bir kişi tutuklandı, bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
Polis, İskele ve Lefkoşa’da hırsızlık olayları olduğunu, bir kişinin tutuklanıp, bir kişi hakkında da yasal işlem başlatıldığını duyurdu.
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İskele ve Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili bir kişi tutuklanırken, bir kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 24 Ağustos’ta İskele’de bir sitenin bisiklet park yerinden çalınan bisikletle ilgili yürütülen soruşturmada, zanlı olarak görülen V.M. (E-71) tespit edilerek tutuklandı.
Lefkoşa’da trafik konileri çalındı
Lefkoşa’da ise 30 Eylül’de yol kenarında bulunan 3 trafik konisini çaldığı tespit edilen E.K. (K-49) hakkında yasal işlem başlatıldı.
Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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