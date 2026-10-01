Limasol’da Ketamin tipi uyuşturucu madde ele geçirildi

Kıbrıs’ın güneyinde bir dairede 27 kilo ketamin türü uyuşturucu madde bulundu.

Haravgi ve diğer gazeteler, Kıbrıs Rum polisinin dün gerçekleştirdiği operasyonda 27 kilo ketamin tipi uyuşturucu madde ele geçirdiğini yazdı.

Polisin bir ihbarı değerlendirerek salı günü Limasol’da bir apartman dairesi baskın düzenlediğini, dairede ketaminin yanı sıra toplam bir kilo civarında hintkeneviri ve kokain türü uyuşturucu madde de bulunduğunu yazan gazete, İsrail uyruklu 23 ve 24 yaşlarındaki iki kişinin ise tutuklandıklarını vurguladı.

Daha önce de 390 kilo ketamin ele geçirildiğini hatırlatan gazete, şimdiki vakanın bu vakayla ilişkili olduğunun düşünüldüğünü aktardı.