Çalıntı kuzuları kesti Marketlere sattı

Akıncılar (Lurucina) köyünde A.G., K.Ö., E.D., ve E.D., tarafından çalınan kuzuların çalıntı olduğunu bildiği halde piyasa değerinin çok altında satın aldığı tespit edilen İ.E., tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Ozan Kuşak 25 Mayıs- 4 Haziran 2024 tarihileri arasında saat 23.50 sıralarında Akıncılar’da Margo Çiftliği diye bilenen yerde Y.P’ye ait mandıra içerisine giren 4 kişinin 30 adet kuzuyu çaldıklarını söyledi.

Polis, tutuklanan 4 zanlının ifadelerinde kuzuların 4 tanesini İ.E.’ye sattıklarını itiraf ettiklerini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ederek, 4 zanlının birkaç kez kendisine çalıntı kuzu sattıklarını söylediğini açıkladı.

Kuzuların kulak numaraları araştırılıyor…

Polis, zanlının 40 bin TL değerindeki 4 kuzuyu 18 bin TL’ye aldığını, kuzuları kesip, marketlere dağıttığını söylediğini açıkladı.

Polis, zanlının mandırasında yapılan araştırmada tespit edilen kuzuların bazılarının kulak numaralarının birçok şahsa ait olduğunu ve bazı kulak numaralarının ise Veteriner Dairesinde kayıtlı olmadığını belirlediklerini kaydetti. Polis, kuzuların kimlere ait olduğunun araştırılacağını beyan etti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.