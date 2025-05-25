Califorian 25. Yılını kutladı

Califorian Restaurant, 25. kuruluş yıl dönümünü önceki akşamı Maldives Homes sahilinde düzenlenen büyük bir organizasyonla kutladı. Binlerce davetli, unutulmaz bir geceye tanıklık etti. Gecenin finalinde sahne alan rap müziğin sevilen ismi Çakal, coşkulu performansıyla geceye damgasını vurdu.

Etkinlikte konuşan Califorian’ın Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kayım, markayı bugünlere taşıyan en önemli gücün gençlerin ilgisi ve sadakati olduğunu vurguladı. “25 yıl önce küçük bir mutfakta başlayan hikâyemiz, bugün binlerce kişinin sahiplendiği bir yaşam tarzına dönüştü. Bu başarıda, bizimle birlikte yol yürüyen değerli çalışma arkadaşlarımızın da büyük payı var” diyerek uzun yıllardır Califorian bünyesinde emek veren ekibe özel teşekkürlerini iletti.

“Califorian sadece bir restoran değil, bir aile. Bu ailenin her bir ferdine minnettarız” diyen Kayım, uzun yıllar görev yapan personellere teşekkür plaketleri ve cumhuriyet altınları takdim ederek sahnede onurlandırdı.

Çeyrek asrı geçen yolculuğunda sadece bir restoran değil, aynı zamanda Kıbrıs gastronomisine yön veren bir kültür haline gelen Califorian, 25. yılı vesilesiyle geçmişine saygı duruşunda bulunurken, geleceğe dair vizyonunu da güçlendirdi. Gecede sahne, ışık ve sahil dekorlarıyla oluşturulan ambiyans ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.