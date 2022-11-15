Çaldığı tableti laptopla takas etti

Gemikonağı’nda meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Y. T. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Halil Bayraktar, zanlının 13 Kasım tarihinde Gemikonağı’nda, faaliyet gösteren Pawn Shop isimli iş yerinde vitrinde satışa arz edilen 1 adet, 1.450 dolar değerinde tableti sirkat ettiğinin kamera görüntülerinden tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlının Güzelyurt’ta tespit edilerek tutuklandığını ve ilk etapta itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis yapılan ileri soruşturmada söz konu tableti, Lefkoşa’da aranmakta olan bir şahıs ile dizüstü bilgisayar karşılığında takas ettiğini belirten zanlının tasarrufunda bilgisayarın bulunduğu ve emare olarak alındığını ancak söz konusu tabletin aranmakta olduğunu belirtti.

Polis aktarmış olduğu olgular ışığında devam eden soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına ayrıca zanlının sağlık sorunları olduğu beyanında bulunulması üzerine doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.