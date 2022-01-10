Çakıcı: “Seçimin sürpriz yapacak partisi TKP'dir”

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, partisinin gerçek oy oranının 2018 seçimlerine göre artış gösterdiğini belirterek, “TKP-YG bu seçimde sürpriz parti olacak” dedi.

TKP-YG’den yapılan açıklamaya göre, katıldığı televizyon programında konuşan Çakıcı, 23 Ocak genel seçimlerine doğru giderken yapılan kamuoyu araştırmalarında TKP'nin oylarının daha düşük gösterilmesiyle ilgili daha önceki seçimlerde olduğu gibi yine bir algı operasyonu yapılmaya çalışıldığını savundu.

Bunu yapanların bu düzenin partileri olduğunu öne süren Çakıcı, zengin birkaç iş adamının şirketlere ödediği paralarla bunun yapıldığını iddia etti. Çakıcı, Uluslararası İstatistik Merkezi tarafından yapılan anket sonucunun gerçekleri göz önüne serdiğini söyledi.

Çakıcı, yapılan tüm algı operasyonlarına rağmen TKP'nin bu seçimde sürpriz parti olacağının altını çizdi.