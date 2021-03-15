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Çağman’a stend takıldı

Çağman’a stend takıldı

İki damarında tıkanıklık tespit edilen Bakan Çağman’a stend takıldı.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Dr. Koral Çağman  göğüs ağrısı  şikayetiyle başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde  yapılan tetkiklerin ardından anjiyoya alındı. İki damarında tıkanıklık tespit edilen Bakan Çağman’a stend takıldı. Sağlık  durumu  iyi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı  Dr. Koral Çağman’ın, kontrol amaçlı bu gece  müşahade altında tutulacağı bildirildi.

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