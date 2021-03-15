Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerin ardından anjiyoya alındı. İki damarında tıkanıklık tespit edilen Bakan Çağman’a stend takıldı. Sağlık durumu iyi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Koral Çağman’ın, kontrol amaçlı bu gece müşahade altında tutulacağı bildirildi.