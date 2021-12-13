Çağman: Aday değilim

Demokrat Parti’de 23 Ocak’taki seçimde yer alacak milletvekili adayları netleşti.

Listede yer almayan Çalışma Bakanı, DP Milletvekili Koral Çağman, 23 Ocak’taki seçimlerde aday olmadığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Çağman, “Aldığım karar, partimle alakalı değil” dedi, görevi daha üretken olacağını düşünerek kabul ettiğini, ancak ekonomik yıkım döneminde, bir yere varamamanın çok yıpratıcı olduğunu söyledi.

“Biraz da gençler çalışsın” diyen Çağman, doktorluğa döneceğini, burada daha üretken ve faal olduğunu sözlerine ekledi.