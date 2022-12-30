Çağlayan Çocuk Yuvası’na otomobil bağışı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Çağlayan Çocuk Yuvası’na Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank), Northernland Construction ve Osmanlızade Otomotiv işbirliğinde otomobil bağışında bulunuldu.

Bağış töreninde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası (Koopbank) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi Kemal Ataman, Northernland Reklam ve Pazarlama Müdürü Feriha Yiğittürk, Osmanlızade Otomotiv temsilcisi Berk Sicimoğlu konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından otomobil Çağlayan Çocuk Yuvası Müdürü Osman Karamanlı’ya teslim edildi.