Çadır eyleminde çözüm arayışları

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak başlattığı ve dört belediye başkanının daha destek verdiği eylemin sona ermesi için görüşmeler yapılıyor. Bu çerçevede, dün Başbakan Ersan Saner ile görüşen Sarıçizmeli’nin bugün ise Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile görüşmesi bekleniyor.

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli’nin, Mehmetçik Bölgesi İmar Planı’nın sürüncemede bırakıldığı gerekçesiyle Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak başlattığı eylem 8’inci gününde. Eylemin 6’ncı gününde Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş da Bakanlığın bahçesine çadır kurarak eyleme katılmış, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise ziyaret ederek destek vermişti.

“Umarım sonuca bağlarız”

Birleşik Kurul’un imar planı ile ilgili resmi olarak toplantıya çağrılmasını ve onaylanmış planın yürürlüğe girmesini talep eden Sarıçizmeli, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, dün Başbakan Ersan Saner ile görüştüğünü, bugün ise Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile görüşeceğini bildirdi.

Başbakan’ın çağrısı üzerine görüştüklerini belirten Sarıçizmeli, görüşmede Başbakan’ın önerilerini dinlediklerini aktardı.

Başbakan’ın önerilerinin tümünün planda bulunduğunu kaydeden Sarıçizmeli, “Gördük ki Başbakan planla ilgili bilgi sahibi değil” dedi.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ile bugün yapacakları görüşmenin saatinin belli olmadığını da belirten Sarıçizmeli, görüşmenin sonunda konunun sonuca bağlanması temennisini dile getirdi.

Şehir Planlama Dairesi’nin Birleşik Kurulu toplantıya çağırması gerektiğini yineleyen Sarıçizmeli, siyasetin yasaların önüne geçmemesini istedi.

KTÖS ve KTOEÖS destek belirtti

Bu arada Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) yetkilileri, bazı belediye başkanlarının Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesinde başlattığı çadır eylemini ziyaret ederek destek belirtti.

KTÖS ve KTOEÖS, imar planları ile ilgili Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın bahçesine çadır kurarak eylem yapan Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ı ziyaret etti.

KTÖS’ten yapılan açıklamaya göre, KTÖS Başkanı Şener Elcil, planlı kentlerde yaşama hakkının her bir vatandaşın ihtiyacı olduğu belirterek, mücadele sonunda kazanımın toplumun yararına olacağını söyledi.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı ise, konuya duyarsız kalınmaması gerektiğini belirterek, planlı şehirlerin toplumu geleceğe taşıyabileceğini ifade etti.

“Plansız kentlerde yaşamak istemiyoruz”

Sarıçizmeli'den Turizm Bakanlığı önünde çadır eylemi