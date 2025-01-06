Buz dağının görünen yüzü

Serap ŞAHİN

Girne Limanı'nda X-Ray cihazının bulunmaması, Mağusa Limanı’nda ise bu cihaza rağmen ‘kaçak’ girişlerin yaşanması Kıbrıs’ın kuzeyindeki sınırların güvenlik zafiyetini gözler önüne serdi. Son olarak TIR’a gizlenerek Mağusa Limanı’ndan ülkeye giriş yapan ve Kıbrıslı bir iş insanına suikast düzenleme amacı taşıyan zanlının yanı sıra kasım ayında 2,5 milyon Sterlinlik ‘kara paranın’ aynı limandan ülkeye giriş yaptığı iddiaları buz dağının sadece görünen yüzü..

Öte yandan UBP – YDP – DP Hükümeti’nin 190 bin TL’lik “kurdeleli” töreniyle hizmete giren Mağusa Limanı’ndaki X-Ray cihazının, TIR içinde saklanan ‘tetikçiyi’ görmemesiyle ilgili YENİDÜZEN’in manşetine yanıt veren Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı söz konusu cihazla ilgili acı bir itirafta bulunmuş, “Limana günde 200 TIR geliyor, cihazın kapasitesi 25’ini kontrol edebilmeye yetiyor.” demişti.

YENİDÜZEN, güvenlik zafiyetiyle gündeme gelen Girne ile Mağusa limanlarında ortaya çıkan ve basına yansıyan son 1 yıl içerisindeki polisiye olayları inceledi.

Mağusa ve Girne limanlarında son bir yıl içerisinde 1 kilo 9 gram uyuşturucu, 2 bin 500 adet MDMA, 8 silah, 30 canlı mermi, 2 bin adet ses fişeği, 6 ton patates, 19 bin 480 adet elektronik sigara tütünü ve 2 Suriyeli göçmen ele geçirildi.

Bu verilerin genellikle operasyonlar sonucu ortaya çıktığı dikkat çekerken, buzdağının görünmeyen yüzü ve Kıbrıs’ın kuzeyindeki sınırların güvenliği merak konusu oldu.

2,5 milyon Sterlin ‘kara para’

Kasım ayında Mağusa Limanı’na gelen bir gemideki araç içerisinde 2,5 milyon Sterlin ‘kara para’ bulunduğu iddiasıyla ilgili polis 3 farklı birimiyle birlikte 36 saat süren bir çalışma yapmıştı.

YENİDÜZEN, söz konusu gemiden çıkan ve torpido gözleri sökülmüş halde bulunan 6 adet aynı marka ve aynı model kamyonetin görüntülerine ulaşmış, araçların polis tarafından ‘emare’ olarak alınmadığı, aksine galeri sahibine verildiği ortaya çıkmıştı.

Elde edilen bilgilere göre, iddiaya konu gemiden inen araçların bulunduğu noktayı gözetleyen kameraların kabloları “uzun yıllardır” kesilmiş ve tamir edilmemiş olduğu belirlenmişti.

1 kilo uyuşturucu, 3 silah ve 30 mermiyle yakalandı

Girne Turizm Limanı’nda temmuz ayında gerçekleştirilen operasyonda, tekerlekli sandalyesi içerisine 1 kilo uyuşturucu, 3 silah ve 30 mermi saklayan şahıs ve annesi tutuklanmıştı.

Polis, zanlının bu şekilde 7 kez uyuşturucu taşıdığını, 2023 yılında adaya 25 kilo uyuşturucu soktuğunun tespit edildiğini açıklamıştı.

5 adet tabanca ve 5 adet şarjör ele geçirildi

Mağusa Limanı’na mart ayında gemiyle gelen ve ülkeye 30 günlük turist vizesi ile giriş 35 yaşındaki İ.Ç. polise yapılan ihbar sonrası çantasında 5 adet tabanca ve 5 adet şarjör ele geçirilmişti.

Mağusa Limanı'nda tespit edilen Suriyeli göçmenler tutuklandı

Gazimağusa Serbest Limanı’nda nisan ayında gelen gemide, yapılan kontrolde Suriyeli 2 kişi tespit edilmiş, meseleyle ilgili Suriyelilerle birlikte gemi kaptanını da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

2 bin 500 adet MDMA hap ele geçirildi

Girne Turizm Limanı’nda 25 Ekim 2024 tarihinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen "İkizler Operasyonu" kapsamında, Kıbrıs’ın kuzeyine giriş yapmak isteyen 47 yaşındaki Z.E.'nin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, tasarrufunda MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 2500 adet ekstazi hap ele geçirilmişti.

Ülkeye giriş yapan TIR'da 2 bin adet ses fişeği ele geçirildi

Girne Turizm Limanında, mart ayında ülkeye giriş yapan 35 yaşındaki A.M.’nin kullanımındaki TIR araçta yapılan kontrolde patlayıcı madde sınıfına giren 2 bin adet ses fişeğini kanunsuz olarak tasarruf edip, yetkili makamdan izinsiz olarak ülkeye ithal etmeye teşebbüs ettiği tespit edilmişti.

6 ton kaçak patates ele geçirildi

Gazimağusa Limanı’nda kasım ayında mobil x-ray cihazı ile taranan bir TIR dorsesinde beyan edilmemiş yaklaşık altı ton patates bulunmuştu. Soğan yüklü olduğu beyan edilen dorsedeki patatesler, ithali yasak ürünler arasında yer aldığından, Gazimağusa Kaçakçılığı Önleme Birimi tarafından el konulmuştu. Mersin Limanı'ndan yola çıkan TIR, sabah saatlerinde Mağusa Limanı'na ulaşmıştı. Söz konusu dönemde patatesin kilosu 100 TL’nin üzerindeyken olay yaşanmıştı.

19 bin 480 adet elektronik sigara tütünü tespit edildi, 6 kişi tutuklandı

Mağusa Limanı’nda polis ekiplerinin mart ayında ülkeye gelen bir gemide gerçekleştirdiği operasyonda 19 bin 480 adet elektronik sigara tütünü tespit edilerek olayla ilgili 6 kişi tutuklanmıştı.

1 şahsın üzerinde 8 gram uyuşturucu tespit edildi

Girne Turizm Limanı’nda, 06.08.2024 tarihinde ülkeye giriş yapan M.Ç. (E-30)’ye narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine, yapılan arama sonucunda, şahsın tasarrufunda yaklaşık 8 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunmuştu.

Bir kişi uyuşturucudan tutuklandı

Ekim ayında ülkeye giriş yapan 31 yaşındaki O.Y.’nin üstü narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesiyle aranmış, üzerinde ve kullanımındaki araçta yaklaşık 1 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilmişti.