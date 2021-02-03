Büyükbaş hayvan düşük zararı tazminatlarının ödenmesine başlandı
Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Aralık ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 121 üreticiye toplam 106,920.00 TL’lik tazminatların ödenmesine başlandığını duyurdu.
A+A-
Genel Tarım Sigortası Fonu, “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Aralık ayında büyükbaş hayvan düşük zararı olan 121 üreticiye toplam 106,920.00 TL’lik tazminatların ödenmesine başlandığını duyurdu.
Fon açıklamasında, banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatlarının hesaplarına yatırıldığı belirtilerek, hesap numarası vermeyen üreticilerin ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabilecekleri kaydedildi.
Bu haber toplam 111 defa okunmuştur
Etiketler : Genel Tarım Sigortası Fonu