Büyük miktarda tütün ürünü ele geçirildi

Güneyde gümrük yetkililerinin, Larnaka’dan uçuş yapacak iki yolcunun bagajında büyük miktarda tütün ürünü tespit ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi gümrük makamlarının, Larnaka Havalimanı’ndan Romanya’ya uçuş gerçekleştirecek olan 50 yaşındaki Romanya asıllı kişinin iki bagajında toplam 48 kilo sarma sigara tütünü; Atina’ya uçuş yapacak 42 yaşındaki İngiliz asıllı kişinin üç bagajında ise üzerinde Türkçe ve Yunanca sigaranın sağlığa zararlı olduğu ibaresi bulunmayan, 145 karton sigara tespit ettiğini yazdı.

Habere göre 50 yaşındaki Romanyalıya 9 bin 400 euro; İngiliz asıllı kişiye ise 6 bin 500 euro para cezası verildi.